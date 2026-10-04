Fue campeón en Chivas, pero salió por la puerta de atrás y una terrible lesión lo dejará fuera hasta 2027

Ha pasado casi una década desde que las Chivas del Guadalajara alzaron su último título de Liga luego de vencer en la gran final a los Tigres. De ese plantel aún destacan algunos jugadores que, si bien no se mantienen en el Rebaño Sagrado, sí siguen activos en otros clubes.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Un ejemplo de lo anterior es Miguel Jiménez, portero que era conocido como el Wacho y que, recientemente, recibió una dolorosa noticia que lo mantendrá fuera de las canchas durante varios meses luego de haber obtenido la regularidad que perdió en la Liga BBVA MX.

¿Qué pasó con el Wacho Jiménez, campeón con las Chivas en 2017?

Miguel Jiménez logró formarse en el Rebaño Sagrado y, durante mucho tiempo, fue titular indiscutible en Chivas. De hecho, el mexicano formó parte de la duodécima estrella que el Guadalajara obtuvo hace poco más de una década en la cancha del Akron precisamente ante Tigres.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

OFICIAL.



Miguel 'Wacho' Jiménez es nuevo portero de Deportivo Malacateco (1ra, 🇬🇹). Llega procedente del Club Puebla.



➡️ Firmó contrato como agente libre.#MexicanosPorElMundo pic.twitter.com/NmRsfTdfl0 — Draft Liga MX (@DraftFutMX) June 26, 2025

Luego de su salida de Chivas, el Waho tuvo la oportunidad de defender los colores de Puebla para, finalmente, tener un renacer futbolístico en el Deportivo Malacateco de Guatemala, institución en donde no solo se volvió titular, sino que también uno de los estandartes en el campo.

Tristemente para su causa, en los últimos días se confirmó que el Wacho se rompió los ligamentos de su rodilla, una lesión que impedirá que el exjugador de Chivas cierre el año jugando, por lo que se espera su retorno a las canchas a mediados del 2027 con el conjunto centroamericano.

¿Cuáles fueron los números de Miguel Jiménez en Chivas?

Fueron muchos los años en los que Miguel Jiménez estuvo en Chivas, por lo que una parte de la comunidad rojiblanca lo recuerda con cariño. En este tiempo, el mexicano registró 108 compromisos oficiales, mismos en donde permitió 111 goles y dejó su valla invicta en 37 ocasiones.