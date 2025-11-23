ÚLTIMA HORA: Leyenda de la NBA anuncia su retiro al final de la temporada

Chris Paul, uno de los bases más influyentes de la era moderna de la NBA , anunció que se retirará al final de la temporada 2025-26, cerrando así una carrera profesional de 21 años marcada por la consistencia y el liderazgo dentro y fuera de la cancha. La decisión fue comunicada a través de un mensaje y un video publicados en sus redes sociales, y fue recogida por varios medios en todo el planeta.

¿Por qué se retira Chris Paul de la NBA?

En su comunicado Paul mostró gratitud por el recorrido vivido y dejó claro que la elección responde a un deseo de pasar más tiempo con su familia y de cerrar el capítulo competitivo en sus propios términos. En el clip compartido en redes se repasan momentos clave de su carrera desde su llegada a la liga hasta la actualidad, en el que aparece vestido con la camiseta de los Clippers en su última etapa.

¿Cuáles fueron los mayores logros de Chris Paul durante su carrera?

A lo largo de su trayectoria, Paul se consolidó como uno de los mejores pasadores y defensores perimetrales: figura 12 veces en All-Star, fue Novato del Año en 2006, lideró la liga en asistencias en cinco ocasiones y en robos en seis, y acumula cifras que lo sitúan entre los grandes de la historia en esos apartados.

Sus números de carrera incluyendo más de 12,000 asistencias y un lugar destacado en la clasificación histórica de robos subrayan la magnitud de su legado.

El gran paso de Chris por la NBA

Paul jugó en múltiples franquicias (New Orleans, Los Angeles Clippers en dos etapas, Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State y San Antonio) y fue pieza clave en momentos de alto impacto competitivo, como la era “Lob City” en Los Ángeles y la final de 2021 con Phoenix. Su regreso reciente a los Clippers fue interpretado por analistas de los Estados Unidos como el cierre simbólico de una carrera que trascendió sus estadísticas por su capacidad para elevar a equipos y compañeros.

La NBA y los aficionados tendrán en los próximos meses la oportunidad de despedir a “CP3” en las canchas; la liga, equipos y medios ya anticipan homenajes y reconocimientos para uno de los playmakers más completos de las últimas dos décadas. Su ingreso al Salón de la Fama parece solo una cuestión de tiempo, mientras su impacto en la cultura del baloncesto sigue vigente.

