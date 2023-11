Christian Horner considera brillante la actuación Checo Pérez

El director de la escudería Red Bull, Christian Horner, se mostró encantado con el trabajo realizado por Checo Pérez, quien selló el subcampeonato del mundo y el primer 1-2 del equipo en una temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas donde culminó en la tercera posición.

“Creo que Checo ha estado brillante hoy viniendo de un cambio de nariz, estando en la parte de atrás del grupo, llegando a liderar la carrera... Fue desafortunado perder el segundo puesto, pero consiguió el segundo puesto en el campeonato también. Ha sido una temporada increíble para nosotros. Y hoy, en cierto modo resumió el tipo de año que hemos estado teniendo”, señalo Christian Horner al medio Sky Sports F1.

Al ser cuestionado sobre la puesta a punto del monoplaza de Checo Pérez y si la decisión de tener más carga aerodinámica lo dejó como un blanco fácil en las rectas para el Ferrari de Charles Leclerc, Horner defendió la decisión tomada.

“Sí y no. Quiero decir, se obtiene el beneficio en el sector medio, se pierde si no estás en un tren de DRS. Max estuvo levantando al final de la carrera para tratar de darle un poco de rebufo. Y no fue suficiente hoy. Pero mira, viniendo desde el fondo de la parrilla, ya sabes, después de un cambio de morro (la nariz del auto) en la primera vuelta, creo que ha conducido una gran carrera”.



Christian Horner valora el subcampeonato de Checo Pérez

Christian Horner valoró el subcampeonato obtenido por Checo Pérez y la mejora de rendimiento que experimentó el jalisciense en los últimos Grandes Premios.

“El 1-2 es algo que como equipo nunca habíamos logrado antes. Quiero decir, ¿qué más puedes pedir de tus pilotos que primero y segundo en el Campeonato del Mundo de Pilotos? Y su forma, su ritmo estuvo ahí de nuevo hoy. Las últimas dos, tres carreras, realmente ha estado encontrando su forma de nuevo”, culminó el directivo inglés.