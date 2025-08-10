VIDEO: El GOLAZO de Chucky Lozano con San Diego FC en la MLS

Hirving Lozano atraviesa un buen momento con San Diego FC. El jugador mexicano se hizo presente en la Jornada 26 en la que el conjunto de California tiene como rival al Sporting Kansas City.

Durante el primer tiempo, el ‘Chucky’ Lozano puso el 1-0 en la pizarra con un disparo desde fuera del área, abriendo el marcador al minuto 23 en la cancha del Children’s Mercy Park.

Desde su llegada a la Major League Soccer para jugar con San Diego, Hirving Lozano tiene un registro de 24 partidos jugados con marca de 8 goles y 6 asistencias.

Cabe recordar, que el mexicano fue parte del Equipo de Estrellas de la MLS, escuadra que vio la victoria ante las Estrellas de la Liga BBVA MX el pasado 27 de julio.

Actualmente, el conjunto de California se ubica en el primer puesto de la Conferencia Oeste con 46 puntos a falta de que termine el encuentro frente a Sporting Kansas City para alargar su distancia en la clasificación.

