Chucky Lozano llega on fire al pase de temporada 2 de FC 26, hay más mexicanos

La temporada 2 del EA Sports FC 26 finalmente ha llegado y, con ella, muchas sorpresas para los amantes del Ultimate Team. Precisamente el mercado mexicano es quien se ha sorprendido con la valoración del Chucky Lozano, quien superó cualquier tipo de expectativa por su paso en la MLS.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

La gran temporada que Hirving, el Chucky Lozano tuvo en su primera campaña con el San Diego de la MLS no ha pasado desapercibida por el videojuego más importante dentro del terreno del futbol internacional. Por ende, vale conocer cuál es la media del mexicano en esta ocasión.

¿Qué media tiene el Chucky Lozano para la temporada 2 del FC 26?

El Chucky Lozano, quien se mantiene en la disputa por llegar a la próxima Copa del Mundo 2026, sorprendió con una media de 88 puntos en la nueva actualización del EA Sports FC 26 para la temporada 2 del Ultimate Team, una de las más jugadas por los amantes del futbol en línea.

Con ello, el Chucky se convierte en uno de los mejores jugadores mexicanos en esta posición, lo anterior recordando que la misma deriva de las grandes actuaciones que tuvo con el San Diego, equipo que logró su pase a la postemporada y que buscará el campeonato de la MLS.

¿Cuándo se estrenó la temporada 2 del EA Sports FC 26?

La nueva temporada del FC 26 Ultimate Team se estrenó apenas este jueves 30 de octubre, por lo que desde ahora podrás disputar juegos de la mano de un Chucky Lozano quien se perfila para ser una de las revelaciones en esta campaña del videojuego en turno.

Ahora bien, ¿qué ocurre con el mexicano en la vida real? Después de la etapa que vivió en Europa con el PSV y el Napoli, Lozano regresó al continente para jugar con el San Diego de la MLS , equipo en el que suma nueve anotaciones y ocho pases a gol en 30 partidos; es decir, alrededor de dos mil minutos.