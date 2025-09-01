Ciclismo: Así le fue al mexicano Isaac del Toro en la Bretagne Classic

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa dando pasos firmes en su carrera dentro del pelotón mundial.

Este domingo 31 de agosto, el joven corredor del UAE Team Emirates-XRG disputó por primera vez la Bretagne Classic-Ouest-France 2025, una de las pruebas de un día más duras del calendario UCI WorldTour.

Previa | Enlace a Coapa| DeporTV Express

Tras más de seis horas de esfuerzo, Del Toro cruzó la meta en la posición 58, demostrando temple en una jornada de altísimo nivel competitivo.

Te puede interesar: Mundial 2026: ¿Cuál es la selección con mayor probabilidad de ganar el torneo, según una encuesta?

La edición número 89 de esta clásica francesa se celebró en Plouay, con un trazado de 261,7 kilómetros, marcado por repechos constantes, carreteras estrechas y un desnivel acumulado superior a los 3 mil 800 metros.

El triunfo quedó en manos del belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny), quien se impuso en el sprint final con un tiempo de 6 horas, 21 minutos y 23 segundos. Lo escoltaron en el podio el francés Emilien Jeannière (TotalEnergies) y el neerlandés Olav Kooij (Visma-Lease a Bike).

La actuación de Isaac del Toro

En su debut en la Clásica de Bretaña, Isaac del Toro se mantuvo sólido dentro del pelotón principal durante buena parte del recorrido.

Aunque no pudo disputar los puestos de honor, su posición 58 refleja el mérito de soportar la dureza del trazado y medirse frente a algunos de los mejores ciclistas del mundo.

El UAE Team Emirates-XRG presentó una plantilla de peso, con figuras como Tim Wellens, Brandon McNulty, Jan Christen y Jhonatan Narváez, lo que permitió al mexicano rodar protegido en diversos tramos de la competencia.

Pese a no figurar entre los primeros lugares, la escuadra emiratí dejó sensaciones positivas por su constante presencia en la parte delantera del grupo.

Un aprendizaje para el futuro

Con apenas 21 años, Isaac del Toro sigue acumulando experiencia valiosa en carreras de máxima exigencia.

Su participación en esta clásica francesa no solo representa un debut en terreno complicado, sino también un paso más en su consolidación como una de las grandes promesas latinoamericanas del ciclismo.

La regularidad que ha mostrado a lo largo de la temporada 2025 mantiene vivas las expectativas sobre su proyección. Afrontar pruebas largas y demandantes como la Bretagne Classic le permitirá, en el futuro, aspirar a disputar clásicas europeas que tradicionalmente dominan los corredores locales.

Te puede interesar: VIDEO: Pareja celebra su boda con máscaras de la AAA y se vuelve viral en redes

Isaac del Toro suma kilómetros, aprendizaje y confianza, ingredientes esenciales para que, más temprano que tarde, México y toda Latinoamérica lo vean pelear por grandes victorias en el calendario internacional.