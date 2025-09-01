VIDEO: Pareja celebra su boda con máscaras de la AAA y se vuelve viral en redes

El 2025 ha sido uno de los años más importantes en la historia moderna de la Lucha Libre Mexicana, y mucho de lo anterior se debe al impacto que esta ha vuelto a tener entre los aficionados. Parte de ello guarda estrecha relación con los personajes de la AAA , misma que ahora pertenece a la WWE.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Cabe mencionar que, desde la adquisición de la AAA por parte de la WWE, muchos de sus personajes se han vuelto más populares a nivel nacional e internacional. Para muestra de ello se vislumbra una boda en donde, como recién casados, marido y mujer decidieron celebrar con las máscaras de luchadores de esta compañía.

¿Qué luchadores de la AAA han estado en WWE?

El primer luchador que apareció formalmente en un evento de la WWE fue Octagón Jr, el cual formó parte del Money In The Bank pasado. Así como él, dos luchadores más que han estado en programas de dicha empresa norteamericana han sido Mr Iguana y Psycho Clown, respectivamente hablando.

El nuevo anuncio de World Collide Las Vegas, que tendrá lugar dentro de unas semanas entre WWE y AAA. Tengo muchas ganas tras los éxitos del primer Worlds Collide y de Triplemanía. #WWEClash pic.twitter.com/7cTesabzSX — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) August 31, 2025

¿Cuándo será el siguiente evento de la AAA y la WWE?

Ambas compañías tienen pactado un nuevo evento que una a todo su arsenal. La segunda edición de Worlds Collide está más cerca que nunca, y esta se llevará a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, el próximo viernes 12 de septiembre, a disfrutarlo en el canal oficial de la WWE.

¿Recién casados celebraron con máscaras de la AAA?

Un video, que se ha vuelto popular en el mundo de las redes sociales, tiene como protagonista a una pareja de recién casados que, durante un momento de la boda, decidió ponerse máscaras representativas de la AAA para celebrar con el resto de los invitados que se dieron cita a este evento.

Y mientras los recién casados disfrutaban de este momento, los invitados también hicieron su parte al aplaudir y gritar en este lindo espacio que vivieron. Además, vale decir que la situación mezcló a estos elementos de la AAA con música característica de la WWE , lo cual hizo de este momento uno más impactante.