Mundial 2026: ¿Cuál es la selección con mayor probabilidad de ganar el torneo, según una encuesta?

A poco menos de un año para que se lleve a cabo el Mundial 2026 , las preguntas, curiosidades y cuestionamientos no cesan. En ese sentido, ¿te has preguntado cuál es la selección favorita a obtener el campeonato? Si es así, debes saber que una encuesta ha dado con este resultado.

Como sabes, la siguiente Copa del Mundo será especial dado que será la primera en la que se lleve a cabo en tres países distintos, siendo estos México, Estados Unidos y Canadá. De igual forma, esta será la primera en la que habrá un total de 48 selecciones por las 32 que había en el pasado.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 y en dónde será la inauguración?

El Mundial 2026 dará inicio el próximo jueves 11 de junio del año entrante, y la inauguración está programada para llevarse a cabo nada más y nada menos que en el Estadio Azteca, mismo que albergará su tercera Copa del Mundo en su historia, algo sin precedentes hasta ahora.

¿Cuándo termina el Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 está programada para el domingo 19 de julio, por lo que, por poco más de un mes, el mundo se paralizará para disfrutar de este evento. Vale mencionar que, a diferencia de lo que ocurre con la inauguración, la clausura se realizará en territorio estadounidense.

¿Qué selección es favorita para la Copa del Mundo, según una encuesta?

La cuenta de Instagram “Polls MX” realizó una encuesta en julio de este año para conocer al candidato a ganar el Mundial 2026 de acuerdo con fanáticos. Aquí, es la escuadra española quien resulta como favorita con un 32.6%, mientras que en el segundo lugar aparece Brasil con el 11%.

México, de manera curiosa, solamente tiene el 1.5% de los votos totales , lo cual hace que esta selección no tenga ninguna chance de sorprender y quedarse con el Mundial 2026. De hecho, Estados Unidos tiene un porcentaje más alto, esto pese a que sus últimos resultados no han sido los mejores.