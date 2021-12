¿Qué equipo europeo le cerró las puertas a Erling Haaland?

Mientras la mayoría de los grandes clubes de Europa se desvelan por contratar a Erling Haaland , hay una institución que ya le cerró las puertas al atacante noruego. Se trata del Bayern Múnich, el gigante bávaro ya dejó en claro que a ellos no les interesa para nada contratar al delantero que hoy es la gran figura del Borussia Dortmund y el objeto del deseo de conjuntos como el Barcelona y el Real Madrid , por ejemplo.

“Tenemos a Lewandowski”

Oliver Khan, ex arquero del cuadro muniqués y sucesor de Karl-Heinz Rummenigge como director general de la institución, fue quien manifestó que el máximo ganador del futbol alemán no está interesado en contar con los servicios del joven centrodelantero nórdico.

Robert Lewandowski es el mejor delantero del 2021

“Tenemos a Robert Lewandowski, quien también anotará 30 o 40 goles algunos años más”, así de claro fue quien desde el 2020 es miembro del consejo del Bayern Múnich. Y de esta manera el ex guardameta se unió a otras voces que, desde el seno del club, en los últimos días, negaron que estén considerando fichar a Haaland.

Bayern tiene al mejor del mundo

Herbert Hainer, el actual presidente del Bayern, declaró hace poco que no había interés alguno en el noruego porque en ese puesto cuentan con el mejor del mundo. El mismo Rummenigge, en su carácter de Presidente Honorífico del actual líder de la Bundesliga, aseguró que “el Bayern no intentará conseguir a Haaland. No solo por razones económicas, sino también por respeto y aprecio a Lewandowski, que es el mejor número 9 del mundo”.

Los números de Haaland

Erling Haaland tiene un valor de 150 millones de euros, pero ese elevado costo parece no desalentar a las escuadras más poderosas del viejo continente. Y es que, a lo largo de su corta carrera, el delantero de 21 años acumula números espectaculares: 125 goles anotados en 168 juegos disputados.

Y sus registros con la camiseta del Borussia Dortmund, combinado al que llegó en 2020 procedente del Red Bull Salzburgo, son simplemente de otro planeta. Haaland ha festejado en 76 oportunidades en 75 partidos jugados. Es decir, que cada año la progresión del juvenil va mejorando y no se sabe cuál es el techo del hombre que toda Europa, menos el Bayern, quiere contratar.