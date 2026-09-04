Club América busca central zurdo tras la salida de Cáceres: los jugadores que tiene en la mira Almada

Club América sufrió una baja sensible tras la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo. Es por ello que tanto Guillermo Almada como la directiva azulcrema buscan opciones para reemplazarlo. Entre las características que quieren está que sea un central zurdo, por lo que ya tienen en la mira a un par de ellos que juegan en la Liga BBVA MX.

De acuerdo con información de David Medrano Félix, el conjunto de Coapa busca a un defensa que sea zurdo, ya que tienen a un par de jugadores de perfil derecho, como lo son Israel Reyes y Ramón Juárez, quien antes del arranque del Apertura 2026 se le relacionó con Rayados de Monterrey.

El reemplazo de Cáceres debe ser un defensa zurdo.|@sebas4caceres

Los jugadores que tienen en la mira Almada y América

Eduardo Águila es uno de los prospectos de las Águilas. El defensa juega para el Atlético de San Luis. En cada inicio de torneo, el futbolista de 24 años es pretendido por varios clubes de la Liga BBVA MX, pero hasta el momento los potosinos lo han mantenido en la plantilla.

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Alejandro Gómez es el otro futbolista que está en la mira del Club América. El central juega para Xolos de Tijuana, equipo con el que las Águilas tienen buena relación, pues con anterioridad le han comprado futbolistas.

Mientras son "peras o manzanas", la directiva azulcrema debe darse prisa, ya que le resta una semana para fichar al central zurdo, debido a que está próximo a cerrarse el mercado de verano en la Liga BBVA MX.

La venta de Cáceres al Celta de Vigo

El uruguayo fue comprado por el Celta de Vigo en aproximadamente 8 millones de dólares, según reportes. Con ello, se da por terminada la relación laboral de 6 años. En este lapso, el defensa disputó 209 partidos con la playera azulcrema, en los que marcó 2 goles y dio 4 asistencias.

El zaguero central fue pieza clave en la obtención del tricampeonato de la Liga BBVA MX que conquistó el Club América en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.