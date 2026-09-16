Club América en el EA FC 27: Así luce la plantilla de las Águilas

Mientras muchos se preguntan cuáles son los mejores jugadores del Club América en el EA FC 27, las Águilas también generan expectativa por la manera en que fueron representados sus futbolistas dentro del videojuego.

Así como Toluca sería el equipo "chetado" del EA FC 27 en México, el América también lidera algunas estadísticas. Sin embargo, las plantillas que aparecen actualmente no están completamente actualizadas con los movimientos más recientes del mercado mexicano.

Figura del América supera a Horacio López Salgado|Crédito: @AmericaFemenil / X

La Liga BBVA MX regresa al EA FC 27

La principal novedad para los aficionados mexicanos será el regreso de la Liga BBVA MX a EA Sports FC después de cinco años de ausencia. Los 18 clubes aparecen con sus escudos, uniformes y plantillas licenciadas, además del regreso del Estadio Azteca (ahora Banorte).

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Los equipos mexicanos estarán disponibles en distintos modos de juego, entre ellos Ultimate Team y Modo Carrera. También tendrán presencia dentro de FC Mobile, ampliando nuevamente la representación del futbol mexicano en la franquicia.

Alejandro Zendejas en EA FC 27|Azteca Deportes

En el caso del América, algunas imágenes de sus futbolistas comenzaron a circular antes del lanzamiento. El material permite conocer cómo fueron representados varios integrantes de la plantilla azulcrema.

El Club América tiene rostros escaneados en el EA FC 27

Una de las características que más llama la atención son los rostros de algunos jugadores del América. Sin embargo, la plantilla utilizada para estas imágenes fue creada durante el mercado de fichajes de verano.

Por ese motivo, todavía aparecen futbolistas que ya no pertenecen al club y faltan algunos de los refuerzos más recientes. Entre los ausentes están Edwin Cerrillo, Carlos Álvarez, Miguel Borja, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo. También llama la atención que aparece Sebastián Cáceres, pese a su salida del equipo.

Más detalles del EA FC 27 y precio en México

EA Sports FC 27 estará disponible desde el 25 de septiembre de 2026 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

En México, la edición estándar parte desde 1,299 pesos en PC, mientras que la Ultimate cuesta 1,799 pesos. En Xbox, los precios comienzan en 1,399 pesos para la edición estándar.

El videojuego incluirá más de 21,000 jugadores licenciados y alrededor de 800 clubes, además de nuevas funciones como el modo The Grounds y mejoras para Ultimate Team. Ahora, el América y la Liga MX ya están en el EA FC 27.

