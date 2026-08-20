CONFIRMADO: Toluca será el equipo “chetado” del EA FC 27 por esta razón

Mientras que Keylor Navas es el mejor jugador de la Liga BBVA MX en el EA FC 27, muchos aficionados aseguran que el Deportivo Toluca FC es el equipo “chetado” de México durante esta edición del popular videojuego de futbol de Electronic Arts. Pues hay una razón que lo hace ver como el club más importante a la hora de escoger con quién jugar.

Con la licencia de la Liga MX en el EA FC 27, muchos buscarán jugar con equipos mexicanos. Repetir el Clásico Nacional, disputar un Clásico Regio, un Clásico Joven o un Clásico Capitalino, por ejemplo. Sin embargo, escoger a Toluca puede tener una gran ventaja con respecto a los otros clubes de México.

Toluca sería el mejor equipo de la Liga BBVA MX en el EA FC 27

Para muchos, Toluca estará “chetado” en el EA FC 27 por la valoración media de algunos de los jugadores del conjunto titular de Antonio “el Turco” Mohamed. Pues muchos de ellos tienen puntuaciones (ratings) verdaderamente muy altos comparados al de los otros equipos de de la Liga MX.

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Paulinho (79 de media) es el mejor futbolista de Toluca y el mejor jugador de campo de la Liga MX en el EA FC 27. Únicamente es superado por Keylor Navas (80), portero de los Pumas de la UNAM.

Toluca es campeón

Los puntajes de los jugadores de Toluca en el EA FC 27

Paulinho (ST o DC): 79

Jesús Gallardo (LB o LI): 77

Alexis Vega (LW o EI): 77

Marcel Ruiz (CM o MC): 77

¿Por qué Toluca es el equipo “chetado” del EA FC 27?

Entre los jóvenes, “chetado” se utiliza para describir a una persona, objeto o situación que destaca por encima de los demás, tiene capacidades excepcionales o está potenciado de manera considerable.

Justamente, el término surgió en el ámbito de los videojuegos, donde se empleaba para referirse a personajes, armas o elementos que habían sido mejorados excesivamente mediante cheats o trucos.

Al tener muchos jugadores entre los que poseen mejor valoración media en el videojuego, los Diablos Rojos cumplen con esto. En este caso, Toluca estaría “chetado” en el EA FC 27.

