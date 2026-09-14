Rafa Márquez puede estar tranquilo: el nivel top de los delanteros de México en Europa

Así como la Hormiga González llegó a Grecia y ya destaca, otros delanteros mexicanos comenzaron con buenas actuaciones la temporada 2026/27 en Europa. Algunos ya tienen goles y asistencias, mientras otros empiezan a ganar protagonismo en sus respectivos equipos. Rafael Márquez puede estar tranquilo con el nivel de su delantera.

Rafa Márquez, recientemente presentado en México, tendrá el desafío de encontrar las mejores opciones para el ataque de la Selección Nacional de México. El buen inicio de varios futbolistas en Europa puede darle alternativas en su nuevo proceso.

Rafa Marquez

Uno por uno: el nivel de los delanteros mexicanos en Europa

Armando León es uno de los mexicanos que más destaca en este inicio de temporada. El canterano del Pachuca, con pasado en el Club León, suma 5 goles y una asistencia con Osijek de Croacia.

es uno de los mexicanos que más destaca en este inicio de temporada. El canterano del Pachuca, con pasado en el Club León, suma 5 goles y una asistencia con Osijek de Croacia. Santiago Giménez también ya consiguió marcar con su nuevo equipo. El exjugador de Cruz Azul anotó su primer gol con Porto de Portugal.

también ya consiguió marcar con su nuevo equipo. El exjugador de Cruz Azul anotó su primer gol con Porto de Portugal. Raúl Jiménez , por su parte, registra 3 goles y una asistencia con Wolves de Inglaterra. Buen momento para el ex Club América

, por su parte, registra 3 goles y una asistencia con Wolves de Inglaterra. Buen momento para el ex Club América Armando la Hormiga González lleva 3 goles y una asistencia con Olympiacos de Grecia después de su llegada procedente de Chivas.

lleva 3 goles y una asistencia con Olympiacos de Grecia después de su llegada procedente de Chivas. Patricio Salas, con pasado reciente en el Club América, ya tuvo su debut con Famalicão en Portugal.

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Los números muestran que México cuenta con diferentes alternativas ofensivas jugando en el futbol europeo, aunque cada uno atraviesa una etapa distinta dentro de su respectivo club.

Rafa Márquez fue anunciado oficialmente como entrenador de México

Rafael Márquez fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de la Selección Mexicana el 10 de septiembre de 2026. El histórico capitán asumió la dirección principal después de haber trabajado como auxiliar de Javier Aguirre.

Su proyecto tiene como objetivo construir una identidad propia, impulsar la renovación generacional y elevar la competitividad del equipo. El debut de Rafa Márquez en México será ante Colombia el 26 de septiembre en Baltimore.

Después la Selección Mexicana enfrentará a Perú, Estados Unidos y Chile durante la próxima gira. Con varios delanteros mexicanos teniendo actividad en Europa, Márquez tendrá distintas opciones para analizar durante el comienzo de su ciclo.

