Club América vuelve a demostrar ser el equipo favorito de la Selección Mexicana y aquí está la prueba

México presentó una nueva convocatoria en la categoría Sub-16 y las miradas volvieron a posarse sobre el América . Tal y como ocurre en la Mayor, el cuadro azulcrema aquí también fue el equipo de la Liga BBVA MX que más futbolistas aportó, algo que evidencia su importancia a nivel nacional y el estrecho vínculo con la Selección Nacional.

Hace dos semanas, el seleccionado tricolor anunció en su web oficial que la Sub-16 participaría del Torneo 4 Naciones junto a República Dominicana, Costa Rica y Canadá. Ahora, la citación de futbolistas de Jürgen Castañeda por fin llegó y los aficionados no tardaron en notar una mayor presencia de nombres pertenecientes al Club América.

Si bien hay representación de varios equipos de la Liga BBVA MX en la convocatoria, las Águilas destacan por tener a tres de sus futbolistas en nómina: Miguel Rivera (defensa), Adonai Valdez (defensa) y Ricardo González (pivote). Como es de esperarse, el segundo equipo con más aportes fue Chivas con dos, empatado con León, Tijuana y Santos Laguna.

Un dato no menor es que, en la Selección Mayor, el América es el equipo que más jugadores le brindó a México en sus distintas participaciones en la Copa del Mundo. Actualmente, son convocados frecuentes futbolistas como Luis Malagón, Israel Reyes y Kevin Álvarez.

Así es el Torneo 4 Naciones del que participará la Selección Nacional Sub-16

Este miércoles 26 de noviembre, México iniciará su recorrido en el Torneo 4 Naciones. Se trata de una competición con fines formativos en la que la Selección Nacional disputará tres encuentros en tres días ante otros países del continente. Cabe destacar que todos los encuentros se realizarán en Cuautlancingo, Puebla.

