deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Club América vuelve a demostrar ser el equipo favorito de la Selección Mexicana y aquí está la prueba

La categoría Sub-16 iniciará este miércoles su recorrido en el Torneo 4 Naciones ante República Dominicana, con un importante aporte por parte de las Águilas

La Selección Mexicana Sub-17, jugadores del América
Instagram divisiones juveniles Selección Mexicana / @miseleccionsubs
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
Compartir

México presentó una nueva convocatoria en la categoría Sub-16 y las miradas volvieron a posarse sobre el América . Tal y como ocurre en la Mayor, el cuadro azulcrema aquí también fue el equipo de la Liga BBVA MX que más futbolistas aportó, algo que evidencia su importancia a nivel nacional y el estrecho vínculo con la Selección Nacional.

Hace dos semanas, el seleccionado tricolor anunció en su web oficial que la Sub-16 participaría del Torneo 4 Naciones junto a República Dominicana, Costa Rica y Canadá. Ahora, la citación de futbolistas de Jürgen Castañeda por fin llegó y los aficionados no tardaron en notar una mayor presencia de nombres pertenecientes al Club América.

Si bien hay representación de varios equipos de la Liga BBVA MX en la convocatoria, las Águilas destacan por tener a tres de sus futbolistas en nómina: Miguel Rivera (defensa), Adonai Valdez (defensa) y Ricardo González (pivote). Como es de esperarse, el segundo equipo con más aportes fue Chivas con dos, empatado con León, Tijuana y Santos Laguna.

TE PUEDE INTERESAR:

Un dato no menor es que, en la Selección Mayor, el América es el equipo que más jugadores le brindó a México en sus distintas participaciones en la Copa del Mundo. Actualmente, son convocados frecuentes futbolistas como Luis Malagón, Israel Reyes y Kevin Álvarez.

Así es el Torneo 4 Naciones del que participará la Selección Nacional Sub-16

Este miércoles 26 de noviembre, México iniciará su recorrido en el Torneo 4 Naciones. Se trata de una competición con fines formativos en la que la Selección Nacional disputará tres encuentros en tres días ante otros países del continente. Cabe destacar que todos los encuentros se realizarán en Cuautlancingo, Puebla.

Con tres jugadores del América, México jugará el Torneo 4 Naciones
Instagram categorías juveniles Selección Mexicana / @miseleccionsubs

  • Miércoles 26 de noviembre a las 15:00 horas - México vs República Dominicana
  • Jueves 27 de noviembre a las 15:00 horas - México vs Costa Rica
  • Viernes 28 de noviembre a las 13:30 horas - México vs Canadá
Club América
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Llegadas de la Selección de México y Uruguay | Recibimiento 2025
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista Edson y Marcel: Cometimos errores y los errores a este nivel cuestan | México vs Paraguay
Resumen Selección MX.jpg
Selección Azteca
Resumen México vs Paraguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 18 Noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Malagón monumental! Otra vez salva a México con una atajada increíble | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡Qué atajada de Malagón! Salva a México del tercer gol con una parada increíble | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Damián Bobadilla!| México 1 - 2 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Raúl Jiménez ! | de Penal | México 1 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL de Antonio Sanabria! | Revisión del VAR | México 0 - 1 Paraguay | Fecha FIFA | 18 de noviembre
Thumbnail
Selección Azteca
¡POR NADA! Edson Álvarez remata en el córner y estrella el balón en el poste | México vs Paraguay
Thumbnail
Selección Azteca
¡Casi el primero de México! Tremendo tiro libre de Mora que salva el portero | México vs Paraguay
×
×