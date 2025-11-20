Ya se sabe la fecha límite para conocer las convocatorias del Mundial 2026; ¿cuántos futbolistas podrá llevar cada país?

El Mundial 2026 ya tiene personalidad al conocerse a todos los invitados (faltando repechaje UEFA y reclasificación Intercontinental) a la justa internacional. Por ello se empieza a sentir la necesidad de conocer la fecha límite que tendrán los entrenadores para dar su lista y si la FIFA permitirá un aumento en la convocatoria final. Esto se sabe al momento sobre esos temas.

¿Cuándo salen las listas finales de las selecciones para el Mundial 2026?

La tensión de conocer los nombres de los representantes nacionales siempre es algo de lo más inquietante en los campeonatos mundiales. Y aunque falta alrededor de un año y siempre llegan las desafortunadas lesiones, bajas de nivel de algunos o hasta cambios de estratega, la gente quiere saber quiénes serán los seleccionados nacionales para el Mundial.

En ese respectivo rubro no hay información oficial de parte del organismo rector del fútbol, pero se indica que ocurra conforme a la norma de los últimos procesos mundialistas. En ese sentido, Qatar no es referencia directa, pues se disputó en invierno. Allí, las listas salieron casi un mes antes, cuando el torneo inició el 20 de noviembre.

Mientras que en Rusia 2018 se dio una lista de 28 nombres y a días de iniciar el torneo (14 de junio), los estrategas dejaron en 23 jugadores su equipo. Es decir, alrededor de mayo o junio podría quedar el listado de los equipos rumbo al Mundial a disputarse en Norteamérica.

¿Cuántos futbolistas se podrán convocar para el Mundial 2026?

Entonces, los llamados o convocatorias finales llegarían en mayo o junio de 2026, sin embargo había dudas de cuántos futbolistas podrían ser convocados a una edición donde habrá 48 selecciones. Y es que se jugará y exigirá un poco más. Pero algunos reporteros como Gastón Edul, indicaron que FIFA dejará en 26 el número de nombres para jugar la Copa del Mundo... tal como ocurrió en Qatar.