CMLL Noche de Campeones: Dónde ver EN VIVO la función de HOY viernes 25 de septiembre | Cartelera, horario y canal de transmisión

Este viernes 25 de septiembre el Consejo Mundial de Lucha Libre estará de manteles largos al presentar su Noche de Campeones, función histórica que desde hace más de 20 años se realiza después del Aniversario y en donde los campeones del CMLL ponen sus títulos en disputa.

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Para muchos amantes del CMLL, Noche de Campeones tiene una relevancia similar al Aniversario toda vez que se crea una cartelera por demás entretenida y atractiva que deriva de la votación de ellos a través de redes sociales. Por tal motivo, aquí conocerás las luchas, el horario y dónde ver este evento.

¿Dónde y a qué hora será Noche de Campeones?

Lo primero a tener en cuenta es que la Noche de Campeones del CMLL se llevará a cabo este viernes 25 de septiembre en la mítica Arena México, inmueble con capacidad para alrededor de 20,000 asistentes que se ha vuelto histórico a nivel nacional. El evento comenzará en punto de las 20:30 horas.

¿Dónde ver EN VIVO la Noche de Campeones del CMLL?

Además de tener la oportunidad de asistir a la Arena México a través de la adquisición de los boletos mediante Ticketmaster, los amantes del CMLL también podrán disfrutar de la función mediante la cuenta de YouTube del Consejo Mundial, por lo que lo único que tienes que hacer es pagar la membresía de “Campeón Mundial” o “Leyenda”.

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¿Cuál es la cartelera para Noche de Campeones?