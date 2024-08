Cobertura EN VIVO Triplemanía XXXII | Todos los resultados al momento

Estas son las luchas confirmadas para el evento

El evento más importante para Lucha Libre AAA está por celebrarse en la Arena Ciudad de México el próximo sábado 17 de agosto. Triplemanía XXXII promete ser un evento histórico para la lucha libre mexicana. Contará con la lucha de retiro del Vampiro Canadiense, el regreso del Domo de la Muerte, la revancha por el Megacampeonato de AAA, entre varias luchas más.

Este evento es esperado por miles de aficionados cada año y en esta ocasión traerá consigo una mezcla de nostalgia, pasión y despedidas. Aquí te presentamos las luchas confirmadas para esta emocionante noche:

Te puede interesar: Inteligencia artificial intenta predecir perdedor del Domo de la Muerte de Triplemanía XXXII

Domo de la Muerte y lucha de apuesta

El regreso del Domo de la Muerte traerá consigo emoción agregada. Esta modalidad de lucha, que por última vez se realizó en 2018, es una de las más peligrosas, emocionantes y queridas por los fanáticos.

En este combate participarán 12 luchadores, quienes pondrán en juego su máscara o su cabellera para demostrar su valentía y habilidad en el ring. Dark Cuervo, Dark Ozz y Cibernético vs. Psicosis, Abismo Negro, El Fiscal vs. Dave the Clown, Panic Clown y Murder Clown, son los valientes que se atreverán a meterse a la jaula en el evento central de Triplemanía XXXII.

La revancha por el Megacampeonate de AAA

Después de que El Hijo del Vikingo dejó vacante el Megacampeonato de AAA en marzo de 2024 por una lesión, Nic Nemeth (anteriormente conocido como Dolph Ziggler) y Alberto El Patrón se enfrentaron en Triplemanía XXXII Monterrey para definir quién se quedaría con el título.

Fue Nemeth el que se llevó la victoria en aquel encuentro y desde mayo de este año ha sido el Megacampeón de la Caravana tres veces estelar. Este sábado, El Patrón buscará su revancha y hará todo lo posible por recuperar el título que alguna vez fue suyo. Los fanáticos esperan con ansias este enfrentamiento, que promete ser uno de los momentos más emocionantes de la noche.

Última lucha del Vampiro Canadiense en CDMX

Otro de los momentos más esperados del magno evento de AAA es la última lucha del Vampiro Canadiense en la Ciudad de México. En una lucha de ataúd cinematográfica, el Vampiro se enfrentará a varios luchadores cuyos nombres aún no han revelados.

Este combate marcará el fin de una era para uno de los íconos más queridos de la lucha libre mexicana. El Vampiro Canadiense, conocido por su carisma y estilo de lucha extremo, ha dejado una marca imborrable en la industria y su retiro será un momento emotivo tanto para él como para sus seguidores. Los aficionados podrán despedirse de una leyenda viviente y celebrar su legado en el cuadrilátero.

Otras luchas confirmadas

Campeonato de Parejas: Negro Casas y Psycho Clown (c) vs. Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal vs. The Maharaja Raj Dhesi (Jinder Mahal) y Satnam Singh (con Jeff Jarrett)

Lucha especial: Laredo Kid vs. Matt Riddle vs. Komander

Reina de Reinas: Flammer vs. Faby Apache

Copa Bardhall Orígenes: Luchadores que marcaron la historia de AAA y luchadores jóvenes.