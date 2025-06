¡OFICIAL! WWE regresa a México en el mes de julio con todo y Penta Zero Miedo

Lo que se había filtrado durante el fin de semana ahora es toda una realidad: WWE vuelve este 2025 a México, con un par de presentaciones agendadas para el mes de julio, con todo y los Lucha Brothers Fénix y Penta Zero Miedo.

La euforia de la WWE en México parece que ha revivido gracias al arribo de Penta y Fénix , sin olvidar el movimiento estratégico de WWE comprando a la AAA.

Así con mucha expectativa, WWE tiene una primer visita el 26 de julio a la Arena Ciudad de México y el 27 de julio a la Arena Monterrey.

En Triplemanía Regia, se anunció el regreso de WWE a México

Este domingo durante la Triplemanía Regia, se anunció en redes sociales, en plena lucha y durante la transmisión, del supershow en México, totalmente oficial y con un cartel de una parte de los luchadores que estarán en el ring.

WWE viene con superestrellas a México

De acuerdo al cartel, están confirmados Penta Zero Miedo y Fénix; además de Seth Rollins, Dominic Mysterio, Jey Uso, Stephanie Vaquer y todos ellos encabezados por Cody Rhodes y la estrella consagrada Rey Mysterio Jr.

Esos son solo parte de los luchadores que irán al evento de WWE en México, en el que no se descarta que aparezcan luchadores de Lucha Libre AAA como Mr Iguana, Octagón Jr quien ya debutó en WWE en Money in the Bank entre otros.

El jueves 19 de junio comienzan a venderse los boletos para esta nueva visita que emociona a los seguidores del pancracio.