¿A qué hora y dónde ver? Penta Zero Miedo en WWE Raw, hoy 23 de junio

La WWE prepara su última escala antes de viajar a Arabia Saudita para el esperado evento Night of Champions, y lo hace con un episodio cargado de emociones desde Columbus, Ohio y con la presencia de Penta Zero Miedo.

Entre los combates destacados de este capítulo de WWE RAW, sobresale el mano a mano entre Penta Zero Miedo y el excampeón intercontinental Bron Breakker, uno de los duelos más esperados por la afición latina.

Entrevista con Canelo Álvarez previo a su combate ante Terence Crawford

Penta Zero Miedo ante una facción temida

El mexicano Penta, ícono del “Zero Miedo”, regresa a la acción con un desafío mayúsculo: romper las barreras que le imponen Breakker, su aliado Bronson Reed, y Seth Rollins, quien recientemente se unió a este trío como Mr. Money in the Bank, convirtiéndolos en una de las facciones más peligrosas en la marca roja.

El General Manager de RAW, Adam Pearce, confirmó oficialmente el combate y la expectativa no ha hecho más que crecer.

Será una oportunidad clave para Penta Zero Miedo, que quiere consolidarse como una de las caras latinas más importantes del universo WWE.

Definen finalistas del King y Queen Of The Ring

Además del regreso de Penta, el episodio de este lunes tendrá sabor a eliminatoria real, ya que se disputarán las semifinales del torneo King and Queen Of The Ring 2025.

En la rama femenil, la joven promesa Roxxane Pérez buscará la victoria más importante de su joven carrera en el roster principal cuando enfrente a la imponente Jade Cargill, excampeona de parejas. Quien gane, disputará la gran final en Arabia Saudita ante Asuka.

Por el lado masculino, se vivirá un duelo estelar: Cody Rhodes vs Jey Uso. Ambos excampeones de parejas y favoritos del público se verán las caras en una semifinal vibrante cuyo ganador enfrentará a Randy Orton por el trono de la WWE.

Goldberg y Gunther también en cartelera

El episodio también tendrá la primera defensa del Campeonato Intercontinental Femenil por parte de Becky Lynch, quien se medirá a su eterna rival Bayley. Un duelo con historia, técnica y emociones garantizadas.

Y por si fuera poco, en el camino hacia Saturday Night’s Main Event, aparecerán en el ring Gunther, actual campeón mundial, y su retador, el legendario Goldberg, para calentar su histórico enfrentamiento.

WWE RAW se transmitirá este lunes 23 de junio a las 18:00 horas por streaming, con una cartelera que promete explosiones, giros inesperados y momentos virales para la historia.