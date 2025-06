¿A qué hora y dónde ver? Penta Zero Miedo en WWE Raw, hoy 30 de junio

WWE RAW se prepara para una edición imperdible este lunes 30 de junio desde la PPG Paints Arena en Pittsburgh, con un episodio cargado de emoción rumbo a Saturday Night’s Main Event y Evolution y con la presencia de Penta Zero Miedo.

El show, que se transmitirá por streaming a las 16:00 horas (tiempo del centro de México), contará con el regreso del mexicano Penta Zero Miedo, quien promete ponerle sabor latino al cuadrilátero.

El luchador originario de México, recordado por su icónica aparición en Night Of Champions, hará equipo con Sami Zayn para enfrentarse a dos verdaderos tanques del roster: Bron Breakker y Bronson Reed.

La dupla, acompañada por el estratega Paul Heyman, representa un reto mayúsculo para Penta, quien deberá demostrar que el “Zero Miedo” es más que una frase.

El título de parejas, en juego

Uno de los momentos más esperados de la noche será el combate por el Campeonato Mundial de Parejas de WWE. The New Day, con Kofi Kingston y Xavier Woods, defenderán los cinturones frente a The Judgment Day, representado por Finn Bálor y JD McDonagh.

La facción comandada por Bálor busca seguir sumando campeonatos a su legado, mientras que los carismáticos integrantes del New Day lucharán por mantener su reinado y el apoyo del Universo WWE.

Este choque promete ser una de las joyas del episodio, por su calidad técnica y la rivalidad entre ambos equipos.

Rusev vs. Sheamus y apariciones especiales

La fuerza bruta también tendrá su espacio, con el esperado mano a mano entre Sheamus y Rusev, dos gladiadores con estilos poderosos que garantizan un combate físico, sin tregua.

Además, Rhea Ripley abrirá el show con un mensaje especial rumbo a Evolution, evento que regresa en dos semanas como vitrina del talento femenil. La campeona buscará encender aún más las expectativas de cara al gran evento.

Como parte del programa también están confirmadas las apariciones del Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther, así como la presencia de los General Managers Nick Aldis y Adam Pearce, quienes podrían revelar novedades rumbo al verano.

Con este cartel, WWE RAW se perfila como un capítulo trascendental en el camino hacia dos de los eventos más importantes del calendario. Y con Penta Zero Miedo en acción, la emoción está garantizada para la afición mexicana.