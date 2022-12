Cobertura Ghana vs Uruguay EN VIVO | Grupo H Qatar 2022

Una entretenida victoria 3-2 sobre Corea del Sur vio a Ghana convertirse no solo en apenas el cuarto equipo en la historia en registrar resultados por un marcador de 3-2 de manera consecutiva en una Copa del Mundo de la FIFA, y el primero desde Uruguay en 2010, sino que también ahora sus posibilidades de clasificación dependen de sí mismo. Un punto aquí sería suficiente para asegurar su presencia en los octavos de final a no ser que Corea del Sur derrote a Portugal por al menos dos goles de diferencia, mientras que una contundente victoria de Ghana, combinada con un resultado favorable en el otro partido del grupo, incluso podría ver a las “Estrellas Negras” quedarse con el primer lugar de su grupo por primera vez.

Este partido llega con una pequeña historia detrás, ya que la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en los cuartos de final de la primera Copa del Mundo disputada en Sudáfrica en 2010, cuando Uruguay eliminó dramáticamente a Ghana. Una mano en la línea de meta por parte de Luis Suárez al final de la prórroga le dio a Ghana la oportunidad de avanzar a la semifinal, pero falló en convertir el penalti para luego ser eliminado en la tanda de penaltis, el país entero se sintió estafado y ahora los dirigidos por Otto Ado quizás puedan tener una especie de revancha aquí.

La última vez que Uruguay no logró superar la fase de grupos de una Copa del Mundo fue en 2002, cuando curiosamente empató 3-3 en su último partido ante otro rival de la CAF como Senegal, después de entrar al descanso abajo por tres goles. Una primera mitad similar parece poco probable, pero ciertamente no se puede descartar, ya que los jugadores de Ghana “aún no olvidan” a Suárez por su mano, y sin duda, estarán ansiosos por dejar su huella desde el principio.

Jugadores a seguir Ghana vs Uruguay

El joven de 22 años, Mohammed Kudus, se convirtió en el segundo jugador africano más joven en anotar dos goles en una Copa del Mundo tras marcar un doblete ante Corea del Sur el lunes. Mientras que, Edinson Cavani sigue siendo el último jugador en anotar por Uruguay en una Copa del Mundo, con los dos goles que le dieron a su selección el pase a los cuartos de final en la edición de 2018.