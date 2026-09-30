La HORA EXACTA para ver el Argentina vs Bolivia, partido de la Fecha FIFA del miércoles 30 de septiembre

La Selección Argentina se mide ante Bolivia este miércoles 30 de septiembre de 2026 en el imponente Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en lo que marca el inicio de una nueva etapa bajo la capitanía de Cristian "Cuti" Romero.

¿A qué hora es el partido Argentina vs Bolivia?

Para todos los fanáticos que desean sintonizar el encuentro y seguir el inicio de este nuevo ciclo, la hora exacta del silbatazo inicial es a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo llegan Argentina y Bolivia para este partido?

Los hinchas argentinos vuelven a las gradas y pantallas tras unos meses sumamente complejos, marcados todavía por el dolor de la caída en la final del Mundial ante España y la confirmación del inminente retiro de su astro de Lionel Messi, quien dirá adiós de forma definitiva en el próximo duelo ante Benín. Con la misión de reencontrarse con las buenas sensaciones y recuperar la memoria futbolística de aquella racha de 14 victorias consecutivas previa a la Copa del Mundo, el equipo busca afinar su maquinaria.

Del otro lado, Bolivia llega a Córdoba inmersa en un momento sumamente complicado: encadena cuatro derrotas consecutivas, con apenas un gol anotado y un registro de dos triunfos en sus últimos 12 encuentros (E1, D9). Ubicados en el puesto 77 del ranking FIFA, el técnico Óscar Villegas ha apostado por una renovación generacional plagada de juventud, tal como se vio en el reciente tropiezo ante Paraguay.

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Alineaciones probables de Argentina vs Bolivia

Estos los jugadores que probablemente inicien el encuentro de cada una de las selecciones:

Argentina: Emiliano Martínez, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Agustín Giay, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Franco Mastantuono, Nico Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

Bolivia: Guillermo Viscarra, Diego Medina, Efrain Morales, Luis Haquin, Roberto Fernandez, Diego Arroyo, Gabriel Villamil, Fernando Nava, Hector Cuellar, Carlos Melgar, Miguelito.

