Esta es la nueva COLABORACIÓN entre el WWE 2K26 y el GTA VI

El nuevo videojuego de la WWE ha superado todas las expectativas y, pese a que se lanzó hace unos meses, sigue generando un nivel de ventas bastante aceptable. Ahora, se sabe que el WWE 2K26 hizo una especie de colaboración con el GTA VI, videojuego a estrenarse en noviembre de este año.

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El GTA VI es considerado uno de los videojuegos más esperados de todos los tiempos, por lo que ha aprovechado cualquier situación para generar un alto nivel de popularidad. Bajo este contexto, la última gran colaboración se dio precisamente con el nuevo título de la WWE.

¿Cuál es la colaboración entre el WWE 2K26 y el GTA VI?

Vaya sorpresa la que se llevó la comunidad del WWE 2K26 luego de ver cómo el CEO de Take Two, Strauss Zelnick, aparecía como uno de los personajes jugables bajo una valoración de 77 puntos, logrando así una colaboración entre dos de los videojuegos más esperados del año.

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Cabe mencionar que la inclusión del directivo afiliado al GTA VI ha causado mucho revuelo entre las redes sociales, pues si bien mucha gente aplaudió esta unión a fin de mejorar la marca de ambas empresas, otro sector de la comunidad establece que colocar a un directivo en un evento deportivo podría no ser bien visto entre los atletas.

Además, un punto a destacar que no fue del agrado del fandom más importante del WWE 2K26 guarda relación con la ausencia de luchadores que han solicitado a la empresa desde su lanzamiento en marzo pasado, así como el hecho de entregarle al CEO de Take Two una valoración tan alta.

¿Cuánto vale el WWE 2K26 y cuál será el costo del GTA VI?

El WWE 2K26 fue uno de los juegos más esperados de este año, por lo que era de esperarse que su precio fuera de 69.99 dólares. En cuanto al GTA VI, el cual saldrá el 19 de noviembre del 2026, su costo promedio podría ir entre los 60 y los 80 dólares, según distintos informes para luchar.