Colombia vs Sudáfrica: VER EN VIVO Y GRATIS el resultado de los Octavos de Final del Mundial Sub-20; HOY miércoles 8 de octubre; marcador ONLINE

Las emociones del Mundial Sub 20, siguen este miércoles 8 de octubre, con el enfrentamiento entre Colombia y Sudáfrica se que medirán fuerzas en el Estadio Fiscal de Talca por un boleto a los Cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

El duelo promete intensidad, talento juvenil y estilos contrastantes; posiblemente en común la fortaleza y lo ríspido del juego.

La selección colombiana es dirigida en esta aventura por César Torres, y llega al juego invicto tras ser el mandón en el Grupo F con una victoria ante Arabia Saudita (1-0) y empates frente a Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).

Colombia es una máquina a la defensa, con solo un gol en contra, pero al ataque ha estado con la pólvora mojada.

Por su parte, Sudáfrica dejó grandes impresiones en el Grupo E. En grupos perdieron ante Francia (0-1), y se levantaron para darle una goleada 5-0 sobre Nueva Caledonia y un triunfo 2-1 ante Estados Unidos.

El técnico Raymond Mdaka pondera la unión, el trabajo en equipo y evidentemente la fortaleza.

Colombia parte como favorita por su experiencia y orden defensivo, pero Sudáfrica se tiene mucha confianza y capacidad para darle un golpe de autoridad en esta etapa.