Nota

Calientan el Argentina vs. México: lo que dice la prensa albiceleste antes del partido en Mundial Sub-20

México se enfrentará a Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025 y la prensa argentina hace hincapié en el talento de Gilberto Mora

La prensa argentina calienta el México vs. Argentina
TV Azteca
La prensa argentina calienta el México vs. Argentina
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
A días del choque en Chile, en Argentina ya se encendió la previa del duelo frente a México por los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025. Distintos medios argentinos opinaron respecto a la Selección Mexica y, de forma general, suelen respetar al equipo que tiene como figura Gilberto Mora, quien fue relacionado al América en las últimas horas .

Las opiniones más célebres de los medios argentinos sobre México Sub-20

TyC Sports destaca que México buscará eliminar a Argentina de la mano de Gilberto Mora, describiendo al juvenil de Tijuana como “promesa del futbol mexicano de 16 años, que ya anotó tres goles en el Mundial”. Sin embargo, el mismo sitio remarca que el combinado nacional deberá cuidarse de Alejo Sarco, quien además de lanzar una polémica frase , es el goleador de la ‘Albiceleste’ con 4 tantos.

México vs Argentina Mundial sub-20
Crédito: Mexsport

Un artículo de Clarín remarca que México “tiene en sus filas a la sensación del torneo” refiriéndose a Gilberto Mora, aunque señalan que tendrá una “batalla de protagonismo” con el delantero argentino que juega en el Bayer Leverkusen. Finalmente, expresan que Mora “ha sido el director de orquesta de la ofensiva mexicana”.

El diario Olé también volcó sus emociones en elogiar a Mora, al que calificaron como la figura de México en la goleada frente a Chile en octavos. El mismo medio asegura que el juvenil mexicano tiene un “futuro prometedor”, por lo que Argentina deberá prestarle mucha atención a su rendimiento.

En su gran mayoría, los medios argentinos de mayor relevancia mostraron respeto hacia la Selección Mexicana, equipo que se mantiene invicto en el certamen.

Los jugadores argentinos encendieron la polémica previo a México

Algunos jugadores le quitaron importancia al duelo contra México en el Mundial Sub-20 luego de haber goleador a Nigeria en octavos. Uno de ellos fue el propio Sarco, quien dijo en zona mixta: “No vimos nada de México, estábamos más pensando en este partido (contra Nigeria); desde mañana veremos qué nos espera en el partido del sábado”.

Sin embargo, no fue el único argentino en desprestigiar a México, Maher Carrizo también se sumó a los comentarios polémicos: “No, la verdad que miramos muy poco, estamos enfocados, pensando en nosotros, así que nada…“. Además, cuando le preguntaron sobre Mora contestó: “No le prestamos atención, como te digo, nos enfocamos en nosotros“.

Mundial Sub-20 2025
Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

