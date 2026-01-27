Blizzard Entertainment arranca 2026 con un nuevo Blizzard Showcase 2026 cargado de anuncios clave

Blizzard Entertainment inicia el año con un nuevo Blizzard Showcase 2026, una serie de presentaciones especiales lideradas por los equipos de desarrollo que revelarán novedades importantes sobre el futuro de sus principales franquicias. El evento no solo servirá como plataforma de anuncios y actualizaciones, sino también como parte central de la celebración por el 35.º aniversario de Blizzard, con la mirada puesta en el esperado regreso de BlizzCon en septiembre.

For 35 years, Blizzard has been shaped by the worlds we build - and the players who bring them to life. You’ve fought through World of Warcraft, battled in Diablo, played your cards in Hearthstone, and held the line in Overwatch.



We’ve come a long way together. And now, the next… pic.twitter.com/ad8NWpO2zJ — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) January 26, 2026

De acuerdo con Blizzard, cada presentación estará enfocada en un universo específico y ofrecerá información directa de los desarrolladores, incluyendo planes a corto y mediano plazo, contenidos en desarrollo y reflexiones sobre el estado actual de cada juego.

Johanna Faries, presidenta de Blizzard Entertainment, destacó la relevancia del momento: “Este gran evento showcase llega en un punto muy significativo, mientras reflexionamos sobre tres décadas y media de historia de Blizzard y nuestras ambiciones para el futuro. Esto es solo el comienzo de lo que compartiremos sobre nuestros juegos este año”.

Calendario completo del Blizzard Showcase 2026Todas las transmisiones podrán verse en vivo a través de YouTube y Twitch, en los canales oficiales de cada franquicia:

29 de enero World of Warcraft: Estado de Azeroth 9:00 a. m. PST / 11:00 a. m. CDMX / 2:00 p. m. Buenos Aires Canales oficiales de World of Warcraft en YouTube y Twitch.

9:00 a. m. PST / / 2:00 p. m. Buenos Aires Canales oficiales de en YouTube y Twitch. 4 de febrero Overwatch – Puntos clave 10:00 a. m. PST / 12:00 p. m. CDMX / 3:00 p. m. Buenos Aires Canales oficiales de Overwatch en YouTube y Twitch.

10:00 a. m. PST / / 3:00 p. m. Buenos Aires Canales oficiales de en YouTube y Twitch. 9 de febrero Hearthstone – Puntos clave 9:30 a. m. PST / 11:30 a. m. CDMX / 2:30 p. m. Buenos Aires Canales oficiales de Hearthstone en YouTube y Twitch.

9:30 a. m. PST / / 2:30 p. m. Buenos Aires Canales oficiales de en YouTube y Twitch. 11 de febrero Diablo – Lo mejor del 30.º aniversario 2:00 p. m. PST / 4:00 p. m. CDMX / 7:00 p. m. Buenos Aires Canales oficiales de Diablo en YouTube y Twitch.

Un homenaje a 35 años de historiaDe manera paralela al anuncio del Showcase, Blizzard lanzó el video “The Next Chapter”, una pieza conmemorativa que recorre la historia del estudio desde sus inicios hasta la actualidad. El video presenta cerca de 400 artefactos provenientes de los archivos físicos de Blizzard, celebrando los juegos, momentos y comunidades que han definido a la compañía durante más de tres décadas.

El Blizzard Showcase 2026 se perfila así como el primer gran punto de encuentro del año entre Blizzard y su comunidad, marcando el inicio de una etapa clave rumbo a BlizzCon y al futuro de sus universos más emblemáticos.