Como hacer tu equipo en el FIFA 2026 (EA Sports FC 26) con el modo Carrera del videojuego

El pasado septiembre se lanzó al mercado uno videojuego muy esperado por la comunidad gamer de fanáticos del fútbol: el FIFA 2026 (EA Sports FC 26). Esta edición es más completa que las anteriores y permite construir un equipo desde cero.

Con nuevas mecánicas, eventos inesperados y un sistema de desarrollo más realista, los jugadores deberán tomar decisiones inteligentes para llevar a su equipo a lo más alto, sin importar la liga o el punto de partida. Pero el desafío también reside en el propio usuario, ya que debe tener en cuenta el mercado de fichajes, el talento juvenil, la administración del vestuario y la adaptación táctica.

Conoce cómo estructurar un equipo o club para mejorar la plantilla y aprovechar al máximo las opciones del modo Carrera del FIFA 2026 . Esta es la manera de volverse todo un entrenador de élite.

Estrategias inteligentes para intervenir en el mercado de fichajes del FIFA 2026 (EA Sports FC 26)

Vender a los jugadores sobrantes es uno de los pasos más efectivos para comenzar el proyecto de equipo: todo futbolista mayor de 25 años que no sea titular debe ser transferido para liberar salarios, obtener presupuesto adicional y favorecer la progresión de los jóvenes.

También es clave utilizar la lista de deseos con inteligencia, marcando a los futuros reemplazos de cada posición para anticiparse a lesiones, bajas inesperadas o incluso eventos aleatorios como intoxicaciones alimentarias, demandas de traspaso o situaciones que afecten la alineación antes de partidos importantes.

Para clubes con recursos limitados, el mercado de agentes libres será el mejor aliado: esta temporada incluye figuras destacadas como Memphis Depay, máximo goleador de la historia de los Países Bajos, disponible sin pagar traspaso.

Cómo desarrollar el talento juvenil en EA Sports FC 26

La academia juvenil es un pilar fundamental en FC 26. Desde el inicio hay un ojeador asignado y varios juveniles. Lo ideal es contratar ojeadores con el mayor nivel de criterio posible, ya que esto mejora la calidad de los talentos encontrados, mientras que su experiencia incrementa la cantidad de jugadores detectados cada mes.

Si bien se pueden personalizar las instrucciones para guiar la búsqueda, en las primeras etapas no es tan relevante: los planes de desarrollo permiten moldear a los jóvenes según el estilo y las posiciones que necesite el equipo. Al elegir países para enviar ojeadores, lo mejor es seleccionar potencias futbolísticas como Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil o España.

Es crucial dominar las tácticas y la gestión del equipo

El juego táctico de FC 26 permite construir desde la posesión, emplear 'overloads' o mantener un estilo competitivo similar al de las preferencias del usuario en modos online. Al iniciar el modo Carrera, contratar entrenadores es clave para adaptar a los jugadores al estilo propio y reducir los tiempos de progresión.

Estos especialistas aportan conocimientos tácticos específicos, por lo que priorizar a los mejores disponibles proporcionará ventajas inmediatas dentro del campo. Con el paso del tiempo, mejorarán sus habilidades. En cuanto a la gestión del plantel, mantener una plantilla equilibrada es esencial: tener demasiados jugadores genera insatisfacción por falta de minutos, afectando la moral y el rendimiento. Lo ideal es disponer de un grupo reducido para el primer equipo, reforzado con jóvenes prometedores que aporten profundidad cuando sea necesario.