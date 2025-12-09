EA Sports FC 26 reacciona a la polémica de Mohamed Salah; esta es su nueva carta

Mohamed Salah se ha vuelto tendencia en las redes sociales, sobre todo, por la constante polémica que ha vivido en el Liverpool a lo largo de esta temporada, así como por las declaraciones hechas en contra de Arne Slot. Ante ello, el EA Sports FC 26 ha reaccionado ante esta situación.

Desde hace algunas ediciones Mohamed Salah se ha convertido en uno de los futbolistas más poderosos para el EA Sports FC al grado de superar la barrera de los 90 puntos en infinidad de ocasiones. Ahora, EA ha reaccionado a la situación del egipicio con una nueva media para él.

¿Cuál es la nueva media de Mohamed Salah en el EA Sports FC 26?

Resta poco tiempo para que llegue la próxima remesa de cartas al EA Sports FC 26, misma que tendrá como nombre “irrompibles” y en donde se darán a conocer las nuevas medias de algunos jugadores, entre ellos un Mohamed Salah que, seguramente, estará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de que el futbolista egipcio no atraviesa por su mejor momento en la primera división de Inglaterra, EA Sports FC lo ha premiado con una carta en la que le sube un punto su valoración, pues si bien cuenta con una carta IF de 92 de valoración, la misma podría llegar hasta las 93 unidades.

Con ello, Mohamed Salah se mantiene como uno de los mejores futbolistas que el videojuego tiene en la actualidad, hecho que buscará mantener al menos hasta el inicio de la próxima Copa del Mundo, misma que sería su última considerando que ya tiene 33 años de edad.

¿Cuántos títulos tiene Mohamed Salah con el Liverpool?

A pesar de la polémica que hoy lo invade, es una realidad que Mohamed Salah es uno de los futbolistas más importantes en la historia del conjunto red. Para muestra de ello están sus títulos en el Liverpool , mismos que ascienden a dos ediciones de Premier League junto a dos más de Champions League.