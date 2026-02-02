Esta fue la manera en la que México se levantó de un terremoto para organizar el Mundial de 1986

México está a nada de ser sede de su tercera Copa Mundial. Primero fue el mítico 1970 con Pelé levantando la copa y el Mundial de 1986 consagró a otro de los grandes de la historia en el Estadio Azteca. Sin embargo, la historia de Diego Armando Maradona no iba a suceder, pues entre tantos problemas... un terremoto sacudió a la capital mexicana 8 meses antes del evento. Así fue como sucedió el milagro de aquella edición mundialista.

¿Por qué fue tan problemático organizar el Mundial de 1986?

Como primer punto, México no fue la sede elegida para organizar el Mundial de dicha edición. Colombia sería el país que recibiría dicho torneo desde 1974 anunciado, sin embargo en 1982 decidieron dar un paso al costado tras las exigencias muy marcadas por parte de la FIFA. Los sudamericanos no pudieron completar al menos 12 estadios con capacidad para 40, 000 personas, servicios de primer nivel e infraestructura moderna.

Por ello, la FIFA dejó la suerte entre los países norteamericanos. Los canadienses no tenían infraestructura, Estados Unidos prefirió enfocarse en la candidatura para 1994 y por ello México fue la ganadora… aunque con el tiempo encima. Sin embargo, se indica que todas las partes involucradas lograron sacar adelante el trabajo… sobreponiéndose inclusive a un terremoto.

El 20 de mayo de 1983 el Comité Ejecutivo de la FIFA eligió a México como sede y así el país tuvo que dejar absolutamente todo listo en temas como la docena de estadios, comunicación, hospedaje, transporte y seguridad. Pero contrario a lo que muchos indicaban, el comité organizador lo logró.

¿Cómo se superó el terremoto rumbo al Mundial de 1986?

La capital mexicana fue sacudida por un terremoto de 8.1 en la escala de Richter, por lo que la ciudad perdió millones de pesos, se cayeron múltiples viviendas y parte de la infraestructura urbana se dañó. Sin embargo, a ochos meses del Mundial, las autoridades vieron que los estadios no tuvieron afectaciones severas. Ante eso, la participación de la gente y los milagros administrativos, provocó que México recibiera un torneo que terminaría con el Diego ganando el título. ¿Y si los aztecas no aparecen para tomar la candidatura?