Fue comparado con Leo Messi y sus indisciplinas terminaron con su carrera; ahora busca urgentemente trabajo

José Eduardo López, mejor conocido como “La Chofis”, terminó su contrato con el Pachuca la semana pasada. No se oficializó qué había sucedido entre ambas partes, pero el club dio la noticia a través de sus redes sociales. En su debut con las Chivas, fue comparado con Leo Messi después de que marcara un par de anotaciones al Monterrey.

A sus 31 años de edad, todo apunta a que “La Chofis” tome la decisión de retirarse del futbol profesional, pero se dice que está en busca de la última oportunidad en Arabia. Las indisciplinas y su estado físico no lo han ayudado a lo largo de su trayectoria, pero ha cobrado una fuerte suma de millones. Su debut fue el domingo 24 de febrero de 2013 ante el León.

@eduardolopezchofis Chofis López dejó Pachuca

“Por ser parte de logros que se quedarán en la vitrina del Club de Futbol Pachuca. Gracias por tu entrega con los Tuzos... ¡Éxito en lo que venga, ‘Chofis’! Tu magia quedará marcada en estos colores”, se puede leer en el post que subieron los Tuzos del Pachuca a sus cuentas de redes sociales.

La Chofis López perdió terreno en el Pachuca

En el actual campeonato, José López solamente pudo participar en cuatro partidos y suma 84 minutos. Su desempeño con Jaime Lozano fue para el olvido y eso provocó que el timonel mexicano no lo necesitara. La carrera de “La Chofis” inició en Chivas, pero poco a poco fue en descenso, a tal grado que también fue separado del Guadalajara por sus indisciplinas.

Lo que terminó con su carrera en el Guadalajara fue después de que salió de fiesta con Dieter Villalpando y el canterano de los Tuzos fue acusado de intentar abusar de una joven. En aquella ocasión, Ricardo Peláez decidió no darle oportunidad a cuatro jóvenes.

No se sabe a ciencia cierta qué pasó con “La Chofis” y por qué salió de los de la Bella Airosa tan repentinamente. Lo que se ha comenzado a rumorar es que es pretendido en Arabia.