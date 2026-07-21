CONFIRMADO: Atlante ficha a HISTÓRICO portero mundialista
El arquero colombiano fichará con el cuadro azulgrana por un año, llega como agente libre tras su paso por Atlético Nacional en Colombia.
Los Potros de Hierro del Atlante van con todo en este Torneo Apertura 2026 y por ello, ficharon a un portero histórico del futbol sudamericano; David Ospina. El guardameta colombiano llegó a un acuerdo con el cuadro azulgrana por un año de contrato y se pondrá a las órdenes de Miguel Herrera en los próximos días. Con este movimiento, la Liga MX tiene a tres de los arqueros más importantes del futbol colombiano; Camilo Vargas con el Atlas, Kevin Mier en Cruz Azul y ahora, Ospina en el Potro de Hierro.
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A través de redes sociales, el Atlante le dio la bienvenida al histórico portero de Colombia que fue titular en la Copa Mundial de la FIFA en Brasil 2014 y que fue parte fundamental para que el cuadro cafetalero llegara a cuartos de final en dicho torneo. Ahora, será cuestión de tiempo para saber si el estratega azulgrana se decanta por Óscar Jiménez en la titularidad o le da paso a Ospina para defender el arco del Potro.
El debut del Atlante como local en TV Azteca Deportes
Edición especial en la marca número 1 del futbol mexicano; el inigualable Viernes Botanero. Tenemos una cita este viernes 24 de julio en punto de las 8:00 pm para ver el debut del Atlante como local en el Torneo Apertura 2026 cuando enfrente a las Águilas del América por la señal de TV Azteca Deportes.
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