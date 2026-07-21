CONFIRMADO: Atlante ficha a HISTÓRICO portero mundialista

Los Potros de Hierro del Atlante van con todo en este Torneo Apertura 2026 y por ello, ficharon a un portero histórico del futbol sudamericano; David Ospina. El guardameta colombiano llegó a un acuerdo con el cuadro azulgrana por un año de contrato y se pondrá a las órdenes de Miguel Herrera en los próximos días. Con este movimiento, la Liga MX tiene a tres de los arqueros más importantes del futbol colombiano; Camilo Vargas con el Atlas, Kevin Mier en Cruz Azul y ahora, Ospina en el Potro de Hierro.

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A través de redes sociales, el Atlante le dio la bienvenida al histórico portero de Colombia que fue titular en la Copa Mundial de la FIFA en Brasil 2014 y que fue parte fundamental para que el cuadro cafetalero llegara a cuartos de final en dicho torneo. Ahora, será cuestión de tiempo para saber si el estratega azulgrana se decanta por Óscar Jiménez en la titularidad o le da paso a Ospina para defender el arco del Potro.

El debut del Atlante como local en TV Azteca Deportes

Edición especial en la marca número 1 del futbol mexicano; el inigualable Viernes Botanero. Tenemos una cita este viernes 24 de julio en punto de las 8:00 pm para ver el debut del Atlante como local en el Torneo Apertura 2026 cuando enfrente a las Águilas del América por la señal de TV Azteca Deportes.

Recuerda que podrás seguir la mejor transmisión de este partido por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.