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CONFIRMADO: Caos de vuelos provoca que la Selección Argentina enfrente esta tarde a una selección de juveniles

El encuentro amistoso entre las selecciones de Argentina y Burkina Faso en Buenos Aires que se disputará hoy sábado 3 de octubre se ha vuelto todo un escándalo

Burkina Faso

Escrito por: Fernando Campos

El encuentro amistoso entre las selecciones de Argentina y Burkina Faso en Buenos Aires que se disputará hoy sábado 3 de octubre se ha vuelto todo un escándalo ya que el conjunto africano se vio obligado a realizar una convocatoria de emergencia con futbolistas Sub-23, después de que los referentes del combinado mayor se negaran a viajar en señal de protesta.

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El conflicto estalló debido a las deficientes condiciones logísticas y económicas gestionadas por la Asociación del Futbol Argentino (AFA). Según denunció el medio Faso Sports, la organización ofreció cubrir únicamente gastos de traslado y alojamiento, sin otorgar caché por participación ni porcentaje de taquilla, priorizando maximizar ganancias a costa del seleccionado africano.

La situación colapsó el pasado 30 de septiembre, cuando el vuelo de traslado quedó cancelado y dejó al plantel de Burkina Faso varado en Marruecos tras disputar un compromiso por la clasificación a la Copa Africana de Naciones. Ante el malestar generalizado por las paupérrimas condiciones y la falta de acuerdos económicos dignos, los futbolistas estelares de los ‘Sementales’ rechazaron subirse al avión.

Frente a este panorama caótico, el cuerpo técnico debió reestructurar los planes de urgencia llamando a juveniles de la selección Sub-23, dejando un sabor amargo en la antesala de un duelo que prometía ser una fiesta en el césped argentino.

¿Por qué a la selección de Burkina Faso se les dice ‘Los Sementales’?

A la selección de Burkina Faso se le conoce como "Los Sementales" ("Les Étalons", en francés), un icónico apodo que hunde sus raíces en la historia y la mitología local, mucho antes de que el balón comenzara a rodar en los campos de la región.

De acuerdo con la tradición de la zona, el origen de este símbolo se remonta a Yennenga, una legendaria princesa guerrera considerada la gran madre del pueblo mossi, la etnia mayoritaria del país. La historia popular narra que Yennenga huyó a lomos de un corcel, una hazaña épica que no solo dio origen a su linaje, sino que convirtió al caballo en el estandarte fundacional y de identidad de toda la nación.

TE PUEDE INTERESAR:

¿A qué hora dónde juegan y posible alineación de Argentina para el duelo ante Burkina Faso?

Horario: 18 horas tiempo del centro de México

Sede: Estadio Monumental de Buenos Aires

Posible alineación de Argentina:

  • Portero: Emiliano “Dibu” Martínez
  • Defensas: Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Román Vega.
  • Mediocampistas: Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.
  • Volante ofensivo: Gianluca Prestianni o Matías Soulé.
  • Delanteros: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
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