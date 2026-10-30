CONFIRMADO: Gabriel Milito recibe un impulso inesperado con Chivas para el cierre del Apertura 2026

En la recta final del Apertura 2026, Chivas tendrá alternativas para los últimos compromisos del campeonato. Después de varias semanas con futbolistas fuera por lesiones, Gabriel Milito, quien trabaja por su renovación, recibió un impulso inesperado para el cierre del torneo, ya que recupera a 5 futbolistas clave.

De acuerdo con información de David Medrano, Luis Romo, José Castillo, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Miguel Gómez están listos para la jornada 15, cuando Chivas reciba en el Estadio Akron al Atlante, que confirmó la continuidad de Miguel Herrera, pese a ya no aspirar a Liguilla.

Luis Romo, José Castillo, Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Miguel Gómez están listos para la jornada 15.|Chivas

Los lesionados que recupera Gabriel Milito

1. Luis Romo: El futbolista sufrió una lesión muscular durante su concentración con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre y noviembre, y permaneció fuera de varias convocatorias.

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2. José Castillo: Atravesó un proceso prolongado de rehabilitación después de sufrir distintos problemas físicos durante el semestre. Antes del partido contra Monterrey, el defensor ya se encontraba en la etapa final de su recuperación. Pero será hasta este fin de semana que Milito lo pueda utilizar nuevamente.

3. Brian Gutiérrez: El mediocampista quedó fuera de la convocatoria para enfrentar a Rayados debido a problemas físicos. Su regreso le daría al cuerpo técnico otra alternativa para distribuir el balón y organizar el juego en la zona media.

4. Ángel Sepúlveda: El delantero presentó molestias físicas durante la semana previa al partido contra Monterrey y no logró entrar en la convocatoria.

5. Miguel Gómez: El defensor sufrió molestias musculares que provocaron su ausencia ante Rayados, después de que anteriormente se había recuperado de una lesión.

La recta final para Chivas

Al conjunto rojiblanco le restan 3 jornadas por disputar. El sábado 31 de octubre se medirán ante Atlante. Para la fecha 16, el Rebaño visitará al Club León, que aspira a Liguilla, y cerrará el torneo contra Cruz Azul en el Estadio Akron.