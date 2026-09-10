Edson Álvarez y el supuesto secuestro del que habría sido cómplice: de esto lo acusan

Luego de que fallara su misión de salir de Inglaterra, Edson Álvarez recibió un nuevo revés, pero esta vez fuera de las canchas. El productor Juan José López Ordóñez fue el encargado de revelar una historia terrorífica que ha tenido que vivir, siendo víctima de un secuestro donde el futbolista de la Selección Mexicana estaría involucrado.

El relato revelado por Ordóñez cuenta que fue contratado por el ‘Machín’ para llevar a cabo un documental que contaría la historia de su carrera futbolística. Sin embargo, el jugador mexicano nunca habría pagado por los servicios prestados del productor, de acuerdo a sus declaraciones. Una historia que terminó con un presunto secuestro y un momento terrorífico.

La historia del secuestro de Juan José López Ordóñez

“Edson y yo vivimos un conflicto hace 4 años. Él me pidió, desde el anterior Mundial de futbol (2022), filmar en Súper 8 el documental de toda su trayectoria. La jornada fue ardua. Nos llevaban de 4 a 8 horas diarias. La grabación no fue fácil, duró 2 años”, comenzó relatando el productor en una entrevista con TV Notas.

“A través de su suegro, le dije a Edson que por este documental debía pagar 3 millones y medio de pesos. Él pensaba venderlo a Netflix. Lo sabían 2 personas: Angelito Flores y Vanessa Changerotti, que radican en Madrid y trabajan para esta plataforma”, continuó. Cabe recalcar que ya no es suegro de Álvarez, ya que no sostiene relación de pareja con la mujer.

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No obstante, reveló que el documental quedó pausado durante el Mundial de Qatar 2022: “En el documental se grabaron también momentos familiares, como la parte en su nueva casa en el Estado de México (Zona Esmeralda) y el baby shower de su segunda hija (2024). El evento fue amenizado por el payaso ‘Platanito’”. Además, compartió que no solicitó un anticipo ya que Edson se comprometió a pagar: “Tengo todo grabado en video”.

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El momento de tensión

El conflicto se originó cuando Ordóñez reclamó el pago a Edson Álvarez en 2024 y, en ese momento, sus suegros le negaron entablar conversación con él: “Sus suegros ya no me permitieron la comunicación con él. De ahí derivó el problema. Se tornó más arduo y ya no me quiso contestar".

“Fue el 3 de noviembre de 2024. Reclamé un bien inmueble que le facilité a Jonathan (suegro). Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos. Jonathan me invitó a una notaría y pidió un préstamo simulado. Posteriormente, para evadir el compromiso tanto de Edson Álvarez (3.5 millones) como de mis bienes, ¡Me mandan secuestrar!”, reveló el productor.

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“Jonathan mandó a personas a que me compraran el inmueble: Una de origen cubano y otra mexicana. En la calle de Moliere, esquina Homero, se da el secuestro. Yo circulaba en mi auto, jalaron las puertas y se subieron las 2 mujeres. Escuchaba que me llevaban a Chalco. Me amagaron y me vendaron. Tenían armas. Estuve secuestrado medio día”, continuó relatando.

“Lo más letal fue que me introdujeron una jeringa en el cuello. Escuché que decían: ‘Recibimos órdenes, te vamos a chingar, te vas a morir, ¡ya te cargó la ching*da! Recibimos instrucciones de Jonathan, el suegro de Edson’”, relató.

Edson Álvarez estaba enterado de la situación

Según lo relatado por el productor, Edson Álvarez sabía lo que estaba sucediendo con él: “Me enteré por gente que nos conocía y, además, los secuestradores me lo dijeron. Logré liberarme porque ellos hicieron una parada previa. Se detienen pasando viaducto y Tlalpan, y giran en una calle. Era de día y algunas personas lo presenciaron y empezaron a grabar. Una pareja tuvo el valor de ver qué sucedía. Los secuestradores huyeron. El auto quedó a media calle y yo, dentro”.

“Llegó la ambulancia, patrullas, y me trasladaron al Ministerio Público en Lomas de Chapultepec. Levanté la denuncia. Ahí menciono los nombres de sus cómplices, como ‘yerno’ y como ‘hija’. El suegro ya no quiso tomar llamada, pero cuando se enteró de que estaba vivo y había una denuncia, dio dinero para detener toda la investigación”, cerró.

Ordóñez le envía mensaje a Edson Álvarez

El productor contó que revelando esta información tiene un solo objetivo y es que las amenazas en su contra finalicen. “Que se haga público, que considere el futbolista la reparación del daño, porque el moral y el psicológico no lo pueden reparar, que se comprometan a no seguir amenazando y que nos dejen vivir en paz. Quiero que me pague, porque es el trabajo de mi vida”, sentenció.