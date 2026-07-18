ÚLTIMA HORA: Erik Lira confirma que se irá a Europa

El futuro de Erik Lira parece estar definido y lejos del futbol mexicano. El mediocampista ha soltado una de las noticias más relevantes del mercado al confirmar que su próximo destino será el Viejo Continente.

Esta revelación no llegó a través de los canales oficiales del club o en una conferencia de prensa, sino en un ambiente mucho más relajado, durante una colaboración con el popular creador de contenido, Robegrill.

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En medio de la convivencia, el influencer no dejó pasar la oportunidad de hacerle la pregunta que muchos aficionados celestes se venían planteando tras su gran Mundial con México. Ante el cuestionamiento directo sobre si emigrará a Europa para la próxima campaña, Lira no titubeó y lanzó la primicia frente a la cámara.

“Sí me voy a ir a Europa, hermano. El destino no lo sé, pero la próxima la grabamos en otro lado”, aseguró tajantemente el futbolista.

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El interés del futbol del Viejo Continente no es casualidad

Tras tener un gran torneo con Cruz Azul y firmar una Copa del Mundo espectacular, Lira demostró estar a la altura de las máximas exigencias. Durante la justa mundialista, le tocó cubrir a jugadores de gran nivel, midiéndose ante figuras internacionales como el ecuatoriano Moisés Caicedo y el inglés Jude Bellingham; situaciones que lo pusieron al tú por tú en jugadas de peligro y confirmaron su madurez futbolística.

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Presente en el debut de Cruz Azul en el Apertura 2026

A pesar de tener la mira puesta en el extranjero, Lira sigue cumpliendo con sus compromisos en la Liga MX. El mediocampista vio acción en la Jornada 1 del Apertura 2026 demostrando su profesionalismo en el terreno de juego.

Disputó poco más de 60 minutos en el vibrante encuentro que culminó en la gran remontada del actual campeón con Cruz Azul 3-2 sobre Atlético de San Luis siendo pieza clave en el medio sector.

Aún sin conocer su destino, Erik confirmó que la próxima temporada estará en Europa. Para el conjunto cementero, esto representará la sensible baja de un jugador que aportó equilibrio constante desde su llegada. Ahora, solo resta esperar a que en las próximas semanas se haga oficial la bandera del nuevo club que le abrirá las puertas en su nueva aventura profesional.

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