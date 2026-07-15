CONFIRMADO: Rayados de Monterrey FICHARÍA a Seleccionado Nacional que jugó el Mundial 2026

Tras culminar su participación con la Selección Nacional en la reciente justa mundialista de 2026, un destacado referente del mediocampo tricolor se perfila para convertirse en el gran protagonista del mercado de transferencias.

El jugador mexicano ya habría dado luz verde para retornar al balompié nacional y enfundarse en los colores de los Rayados de Monterrey, institución con la que ya mantiene negociaciones en curso.

Con reportes de César Luis Merlo, las negociaciones avanzaron de forma definitiva debido a que Orbelín Pineda ya le dio el "sí" a la directiva de Rayados. Con la aprobación del futbolista, el club regiomontano ahora busca cerrar el acuerdo con el AEK Atenas, dueño de su pase.

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¿Cuánto pagaría Rayados de Monterrey por el pase de Orbelín Pideneda?

De acuerdos con los últimos reportes, la oferta económica para destrabar su salida del conjunto griego rondaría una cifra de entre 7 y 9 millones de dólares, lo que dejaría de lado la propuesta de renovación que el jugador tiene sobre la mesa en Europa.

La llegada de Pineda a la Sultana del Norte significaría un reencuentro con el estratega Matías Almeyda. El historial entre el futbolista y el técnico es una garantía de éxito comprobada, ya que durante sus etapas conjuntas en Chivas y en el AEK Atenas lograron levantar trofeos importantes, destacando la Liga MX, Copa MX, Liga de Campeones de Concacaf, Supercopa y la Liga de Grecia.

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Con esta inminente incorporación, el mediocampista sumaría su cuarta camiseta en la Primera División de México, luego de haber defendido anteriormente los escudos de los Gallos Blancos de Querétaro y Cruz Azul, además del Guadalajara.

Su calidad internacional está respaldada por su amplia trayectoria con la Selección Mexicana, donde se ha coronado tres veces campeón de la Copa Oro y ha levantado la Liga de Naciones de la Concacaf, además de sumar las convocatorias a los Mundiales de Qatar 2022 y la reciente edición de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

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