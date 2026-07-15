FECHA y HORARIO del primer Clásico de la Liga BBVA MX en el Apertura 2026

El enfrentamiento entre los Rayos del Necaxa y los Potros de Hierro del Atlante no es un partido más en el calendario del balompié nacional. Conocido popularmente como el "Clásico Añejo" o el "Clásico de las Colonias" y últimamente "El Padre de Todos los Clásicos" , este duelo ostenta el orgulloso título de ser el primer gran clásico del futbol mexicano.

Mucho antes de que los reflectores se centraran en la rivalidad mediática entre América y Chivas, los choques entre rojiblancos y azulgranas paralizaban por completo a la Ciudad de México.

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¿Cuál es la historia entre Necaxa y Atlante?

Para entender la magnitud de esta añeja rivalidad, es fundamental remontarnos a sus orígenes. El 9 de octubre de 1927, en el histórico y ya desaparecido Parque Asturias, nació esta enemistad deportiva.

Por un lado, el Necaxa, también llamado el equipo de los Once Hermanos o los Electricistas, era la escuadra respaldada económicamente por la poderosa Compañía de Luz y Fuerza. Representaban a la clase media y alta, destacaban por su impecable orden táctico y practicaban un futbol de alta técnica.

En el otro extremo se encontraba el Atlante, conocido simplemente El Equipo del Pueblo. Ellos eran la voz de los barrios populares y de la clase obrera trabajadora. Su estilo de juego no se basaba en la exquisitez técnica, sino en el pundonor, la garra, el corazón y un tremendo derroche físico, demostrando a sus rivales que con intensidad y gran pasión se podía equilibrar cualquier diferencia de presupuesto.

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Durante las décadas de los años treinta y cuarenta, este fue indiscutiblemente el partido más importante y esperado del país, alcanzando puntos de máxima tensión como aquella recordada gran final de la temporada 1931-1932, que significó el primer titulo de de Liga MX para los potros.

Sin embargo, los problemas administrativos, los descensos de ambos equipos y sus inevitables mudanzas de ciudad hacia Aguascalientes y Cancún, hicieron que el clásico perdiera su fuerza y su arraigo geográfico con el paso del tiempo.

Afortunadamente para los nostálgicos y los puristas del futbol, este histórico enfrentamiento está de regreso por la puerta grande en el máximo circuito, conectando directamente el presente de la Liga MX durante el Apertura 2026.

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Fecha y hora EXACTA del Necaxa vs Atlante del Apertura 2026

Con el reciente entorno del conjunto azulgrana a la Primera División, el partido inaugural del nuevo torneo sea precisamente este duelo de gran tradición.

Este próximo jueves a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, la cancha del Estadio Victoria en Aguascalientes será testigo del renacer de la rivalidad más antigua del país, en el arranque del Apertura 2026, nos regala el Necaxa vs Atlante.

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