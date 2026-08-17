Confirman la primera convocatoria de este futbolista a la selección mexicana

El futbol mexicano ha tomado el trabajo de convocatorias de manera muy seria y global, por lo que las labores de Andrés Lillini se están aplaudiendo en general en la captación de talento nacional esparcido por el mundo. Por eso se hizo oficial que Atakan Yilmaz será convocado para las próximas actividades que tenga la selección mexicana Sub-16. Esta es la historia del canterano del club de Bundesliga.

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¿Quién es Atakan Yilmaz, convocado con la selección mexicana?

En otro de los nombres que pudieran volverse importantes en los siguientes años, el nacido en Veracruz será convocado por el equipo azteca para siguientes partidos o torneos amistosos que tenga el tricolor. Y es que se indica que como mediocampista tiene muchas cualidades que le han hecho destacar en los equipos juveniles de St. Pauli FC… que en el presente juega en la máxima categoría del balompié alemana.

Por eso ante los primeros reportes, la noticia se propagó de manera inmediata y se investigó lo acontecido con el llamado hecho por parte del equipo de trabajo de la selección mexicana. Es ahí donde se conoció que Andrés Lillini fue personalmente para hablar con él y la familia, para indicarle que es un elemento importante para ellos. Situación que se consideró vital para pensar en aceptar la convocatoria con la tierra que le vio nacer.

En ese sentido, se indica que la federación turca también lo tiene contemplado para hacerlo parte de sus selecciones juveniles. Incluso, por los años que acumula en Alemania, no sería extraño que en breve se pueda saber de alguna propuesta. Y aunque su elección por México no es definitiva, el nivel de arraigo y compromiso que pueda sentir en su primera experiencia podría ser clave para que acepte al tricolor como su equipo.

¿Cuándo se podrá ver a Atakan Yilmaz con la selección mexicana?

De manera oficial - recientemente - no se ha comunicado sobre las actividades de la Sub-16, pues en estas edades no hay torneos internacionales como los Mundiales que están fijos desde la Sub-17. Ante eso, se debe estar al pendiente de los anuncios que hagan los espacios correspondientes de la selección mexicana. Sin embargo, la afición ya tiene en mente a este futbolista de padre turco y madre mexicana que está destacando en las filiales de un equipo de la Bundesliga.