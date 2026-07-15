Este es el “conflicto” directo entre dos jugadores de Cruz Azul; ¿quién convencerá a Joel Huiqui?

El club cementero tiene algunos aspectos pendientes que deben resolverse a la brevedad por parte del equipo directivo, esto para reforzar la plantilla de Joel Huiqui. En ese sentido, el ataque es uno de los puntos que se percibe evidentemente debilitado pero donde entra un conflicto directo entre las opciones que el estratega tiene a la mano. Y es que José Calero vs Mateo Levy parece ser el dilema para esta posición en el primer equipo.

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¿Quién se quedará en el primer equipo a cargo de Joel Huiqui?

Desde la contratación del hijo del legendario Miguel Calero, la pregunta que rondaba en la cabeza de todos era qué rol recibiría en la institución. Aunque se aseguró que realmente su lugar estaría en Cruz Azul Hidalgo, ante la falta de elementos en dicha posición, parece que Joel Huiqui está con la intención de mantenerlo con el primer equipo.

Si dicha decisión se mantiene, se evidencia que Mateo Levy será uno de los grandes afectados. Fue justo este inicio de 2026 cuando el ariete de 19 años subió al equipo de primera división tras todo su proceso por las filiales. Sin embargo, no ha tenido los minutos deseados. En ese sentido, la competencia por convencer al DT está entre estos dos jugadores.

Entonces, mientras no se anuncien los fichajes para el equipo en la delantera, Cruz Azul tendrá que apostar por José Calero o por Mateo Levy. Aunque por diversas razones pudieran quedarse ambos en el primer equipo, se indica que para darles rodaje sería mejor tenerlos en Hidalgo o en préstamo como en el caso de Mauro Zaleta.

¿Cruz Azul no le traerá refuerzos a Joel Huiqui en ataque?

Aunque parece que los avances en los fichajes le traen buenas noticias a Cruz Azul, el ataque no está ni cercano a fortalecerse. Gabriel Fernández simplemente no se arregló con la directiva y lo de Juan Brunetta no se confirmó. En ese sentido, Joel Huiqui debe resolver las necesidades con lo que ahora tiene disponible, pues los fichajes llegarían ya avanzadas las fechas del semestre. Entonces allí dependerán de la capacidad de adaptación que presenten las incorporaciones.