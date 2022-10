Conoce los 10 mejores Need For Speed de todos los tiempos

Se ha filtrado el nuevo Need For Speed Unbound y es una gran noticia para los fanáticos de esta saga ya que no habíamos tenido una nueva entrega desde NFS Heat, estos videojuegos se centran en carreras callejeras ilegales en diferentes ciudades, el primer título fue lanzado en 1994.

Los juegos no están ligados en sí, cada uno cuenta una historia propia donde tendremos que correr a toda velocidad en diferentes calles de diferentes ciudades para poder llegar a nuestros objetivos, lo que caracteriza mucho a estos títulos es el tuneo, un modo de personalizar nuestro vehículo hasta el más mínimo detalle.

Aquí te dejamos la lista de los 10 mejores, seguramente jugaste muchos de estos en sus tiempos de oro:

-Need for Speed: Hot Pursuit 2

-Need for Speed Underground 1 y 2

-Need for Speed Most Wanted

-Need for Speed Carbono

-Need for Speed Undercover

-Need for Speed Hot Pursuit

-Need for Speed: Most Wanted

-Need for Speed Rivals

-Need for Speed