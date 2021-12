Conoce los videojuegos más cortos del año

Estamos por cerrar el año y es común que diferentes páginas hagan los tops de diferentes categorías de algunos videojuegos es por eso que te traemos en los juegos más cortos del año gracias a HowLongToBeat Stats, el año ha estado repleto de títulos bastante gloriosos y algunos no tantos algunos de estos juegos son realmente raros en su categoría.

Los juegos más cortos del año

-A Firm Handshake: A lo largo del juego lo único que tendremos que hacer es ir dandole la mano a diferentes personajes en el mapa, una vez que le hallamos dado la mano a todo el juego termina.

Duración: 7 minutos con 22 segundos

Plataforma: Linux, Mac y Pc

Desarrollador: Torfi



A Firm Handshake | Torfi | Game

-Alpaca Stacka: Nos pondremos en los zapatos de una Alpaca en un mundo en 3D donde tendremos que ir salvando a nuestro amigo animales.

Duración: 9 minutos con 6 segundos

Plataforma: Pc

Desarrollador: Sebastian Baracaldo, Michelle Ma

Me dijeron que probase Alpaca Stacka, que es un juego de una alpaca y bueno, hola

-Cloud Climber: Un título donde nosotros vamos a ir armado la historia a través de lo que vayamos descubriendo dentro de las torres, tendremos que buscar la menar de seguir contrayendo para llegar al punto más alto, no esperes mucha acción en este juego ya que nos invita más a una reflexión con una historia muy peculiar.

Duración: 13 minutos con 27 segundos

Plataforma: Pc

Desarrollador: Two Star Games



Cloud Climber | Gameplay

-La Maleta: Un juego que nos situ en el los 80´s, un título donde solo tendremos que apuntar y dar click para ir avanzando a lo largo de la historia basado en un poema de Pablo Lezcano.

Duración: 17 minutos con 30 segundos

Plataforma: Browser, Linux, Mac y Pc

Desarrollador: Potajito

La maleta - Itch.io Game 100% Playthrough (no commentary)

-The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience: El juego arrancará con una cinematografía impresionante donde nosotros interactuaremos con ciertos patrones que nos indiquen en la pantalla para poder completar pequeños retos.

Duración: 19 minutos con 53 segundos

Plataforma: PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Desarrollador: Epic Games

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience

Esos fueron los 5 juegos más cortos del año cuéntanos si jugaste alguno o te animarías a probar alguno de estos títulos, recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas oficiales de Azteca Eports para seguir al pendiente de lo más nuevo en el mundo gamer.