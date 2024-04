ÚLTIMO MOMENTO: Conor McGregor confirma su llegada a BKFC

Conor McGregor puso a vibrar al mundo del deportes: el luchador irlandés anunció su llegada a BKFC: competencia de boxeo sin guantes. Ahora, el polémico personaje será parte de los dueños de la compañía fundada en 2018, donde David Feldman es el CEO.

Tanto ‘The Notorious’ como su promotora McGregor Sports and Entertainment, ahora serán propietarias de BKFC. Además, en la confirmación de su relación, David Feldman mandó un mensaje a la UFC: “Probablemente estés un poco enojado (Dana White, presidente de la UFC), tu estrella número uno va a hablar de una empresa diferente, por lo que probablemente no estés muy contento con eso”.

Conor McGregor es nuevo propietario de BKFC

“Ahora soy un dueño de BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship). Bienvenidos a las grandes ligas”, fue lo declarado por Conor McGregor para confirmar su vínculo con la compañía fundada en 2018. El anuncio del irlandés fue durante la cuarta edición de KnuckleMania, donde, en el evento estelar, Mike Perry derrotó a Thiago Alves por nocaut en el Peacock Theatre con la totalidad de su aforo.

Conor McGregor se mantiene inactivo en su carrera profesional desde julio de 2021, cuando se midió a Dustin Poirier en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. El apodado ‘The Notorious’ sufrió su sexta derrota en la UFC, luego de una fractura en la pierna izquierda.

¿Cómo, cuándo y dónde ver las carteleras de BKFC?

Todos los sábados, al terminar Box Azteca, podrías disfrutar de las emocionantes peleas de BKFC en la señal de Azteca 7. Además, recientemente, David Feldman, CEO del Bare Knuckle Fighting Championship, por sus siglas en inglés, visitó las instalaciones de TV Azteca para formalizar un acuerdo con el objetivo de llevar la competencia al público mexicano.

