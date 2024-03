¿Floyd Mayweather boxeará en México?

El ex boxeador Floyd Mayweather, ha agitado las especulaciones este jueves, por una misteriosa publicación en sus redes sociales vinculando a México y mencionando a una creadora de eventos masivos.

Mayweather ha sido reconocido mundialmente como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, y aún retirado, sigue manteniéndose vigente en la conversación global por lo que realizó en el deporte, dejando marca invicta en 50-0 con 27 nocauts.

Mayweather, a su vez, ha hecho peleas de exhibición que han sido muy comentadas en el mundo, pero también mantiene visitas y apariciones sin que forzosamente se ponga los guantes.

El polémico mensaje de Mayweather

El ex campeón, publicó en su historia de Instagram, una bandera de México, acompañado de la frase are you ready?, lo que se traduce como ¿Estás listo?, es decir busca decir ‘¿México, estás listo?’.

Lo que aumenta la expectativa, es que Mayweather, mencionó a una empresa llamada Music Vibe MX, que se encarga de hacer espectáculos globales masivos.

Así, se podría pensar, que estaría por hacer algún tipo de show o presentación de algún tipo.

La última visita pública de Mayweather a México

Floyd Mayweather, quien actualmente tiene 47 años de edad, visitó la Ciudad de México en noviembre del 2021, en el marco de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo, estando en la inauguración, en la que reconoció al pequeño niño Bridger Walker, quien había defendido a su hermana del ataque de un perro.

También estuvo en las actividades de la Convención en un hotel en la zona de Polanco y se mostró agradecido por todo el apoyo y reconocimiento que tuvo como deportista en México.

Así, no se descarta que Mayaweather realice un show, una exhibición o participe en algún tipo de desafío, conferencia o también es posible pelear en una pelea de la cual salga del retiro para deleite de los mexicanos y la gran afición al boxeo.

Mayweather y su vínculo con México

Floyd Mayweather no realizó ninguna de sus 50 peleas en México, pero se reconoce mucho con la cultura mexicana y mantuvo en su equipo por muchos años y ayudó al máximo a su cutman, Rafael García.

Rafael García murió en 2017 y se le señalaba como el abuelo mexicano de Floyd.

Además no se puede olvidar la pelea ante Canelo cuando Mayweather estaba en la cima y el tapatío estaba en ascenso, en el año 2013.