4 consejos que debes seguir si quieres BAJAR de PESO después de los 30 años

Se sabe que bajar de peso se vuelve un proceso cada vez más difícil conforme la edad pasa. De hecho, el metabolismo se vuelve más lento una vez superados los 30 años de edad, lo cual sugiere más dificultad para perder esos kilos que se han ganado de más con el pasar del tiempo.

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Sin embargo, esto no sugiere que bajar de peso después de los 30 años sea una tarea imposible o muy difícil de lograr. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer cuatro consejos que debes seguir para lograr tu objetivo, según lo establecido por Google Gemini.

¿Qué consejos debes seguir para bajar de peso después de los 30 años?

Realiza entrenamiento de fuerza : Después de los 30 años, las personas que desean bajar de peso deben priorizar el entrenamiento de fuerza para no perder la masa muscular de forma progresiva.

: Después de los 30 años, las personas que desean deben priorizar el entrenamiento de fuerza para no perder la masa muscular de forma progresiva. Realiza un déficit calórico: En este punto resulta fundamental evitar las dietas extremas o los “productos milagro”, sino más bien mantener un déficit calórico en donde quemes más calorías de las que consumes al día.

Insulina = grasa abdominal. Si no controlas estos 8 hábitos, olvídate de adelgazar: 1/ Sedentarismo diario https://t.co/E0FJ8WCy5g — Cristian Medina (@cristixnS15) October 11, 2026

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Duerme bien: Expertos en la materia recomiendan dormir al menos siete horas al día, pues dormir mal tiende a alterar las hormonas que regulan el apetito, lo cual hace que comas mucho y más veces al día.

Expertos en la materia recomiendan dormir al menos siete horas al día, pues dormir mal tiende a alterar las hormonas que regulan el apetito, lo cual hace que comas mucho y más veces al día. Come fibra y proteína: Es necesario que tu alimentación cuente con importantes dietas de proteína tales como el pollo, los huevos, el pescado y las legumbres, mismas que tienen que estar obligatoriamente en tus dietas.

¿Cuál es la importancia de reducir el alcohol para bajar de peso?

Google Gemini explica que la reducción del alcohol, así como los azúcares añadidos en los alimentos y bebidas, es fundamental para las personas que desean bajar de peso después de los 30 años, pues el cuerpo a una cierta medida procesa este consumo de forma más lenta.