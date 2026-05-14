ÚLTIMA HORA: Francia confirma su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la ausencia de Camavinga

Este jueves 14 de mayo, Didier Deschamps dio a conocer la convocatoria de la Selección de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con un total de 26 jugadores, Francia se prepara para disputar uno de los eventos más importantes con el claro objetivo de volver a levantar el trofeo.

La convocatoria de Francia

De una forma especial, con un video en el que aparecen la mayoría de jugdores portando los colores de la Selección y de fondo con una clasica canción, fue que Francia dio a conocer su convocatoria.

Los jugadores convocados por Didier Deschamps son:

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens) y Brice Samba (Stade Rennais)

Defensas: Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Lucas Hernandez (PSG), Théo Hernandez (Al-Hilal),

Mediocampistas: Aurélien Tchoauméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Warren Zaire-Emery (PSG),

Delanteros: Ousmane Dembélé (PSG), Bradley Barcola (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Rayan Cherki (Olympique Lyonnais), Marcus Thuram (Inter de Milán), Maghnes Akliouche (AS Mónaco), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Michael Olise (Bayern Múnich).

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Francia busca llegar a su tercer final de forma consecutiva en la Copa Mundial de la FIFA™ y con este arsenal de jugadores es que ha decidido disputar la competición.

Con figuras como: Mbappé, Doué, Olise, Kanté, Dembélé, Malo Gusto, Tchouaméni y compañia es que Les Bleus buscarán hacer historia. En su mayoría, son jugadores destacados del PSG, uno de los mejores equipos en los últimos años.

Las ausencias destacadas en la convocatoria de Francia

Dentro de las destacadas ausencias para Francia se encuentran:

Eduardo Camavinga

Khéphren Thuram

Corentin Tolisso

Randal Kolo Muani

El Junior Kroupi

Florian Thauvin

Esteban Lepaul

Pierre Kalulu

