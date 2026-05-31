¡Bombazo del Vasco! Javier Aguirre revela a los 26 elegidos de México para el Mundial FIFA 2026™ entre sorpresas, regresos y ausencias que sacuden al Tri
Javier Aguirre finalmente destapó sus cartas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre históricos como Memo Ochoa, jóvenes promesas como Gilberto Mora y ausencias que ya generan debate nacional, el Vasco presentó una lista que promete dar mucho de qué hablar. ¿Quiénes fueron los ganadores y los grandes sacrificados?
La espera terminó. Javier Aguirre anunció la lista definitiva de los 26 futbolistas que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una convocatoria que llega cargada de sorpresas, decisiones polémicas y nombres que nadie esperaba ver fuera del torneo.