¿Cuándo y contra quién jugará México? | Final Copa Oro 2021

La Selección Mexicana jugará la final de la Copa Oro 2021 frente a Estados Unidos. México clasificó al juego por el título después de vencer a Canadá en una agónica semifinal donde el conjunto tricolor sufrió para sacar el resultado; por su parte, el conjunto anfitrión del certamen derrotó a Catar, país invitado, en la segunda semifinal. Las naciones más ganadores del certamen se verán una vez más las caras en la búsqueda del trofeo de la CONCACAF.

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¿Cuándo juega México vs Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2021?

La Selección Mexicana, dirigida por Gerardo “Tata” Martino, se enfrentará a Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2021. El conjunto norteamericano eliminó a Catar en la semifinal del certamen. El partido lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, el próximo domingo 1º de agosto a las 19:30, tiempo del centro de la República Mexicana.

México vs Estados Unidos: ¿dónde será la final de la Copa Oro 2021?

El Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, es el recinto sede de la final de la Copa Oro 2021. El juego que decide al campeón de la CONCACAF se jugará en la casa de los Raiders, equipo de la NFL. El inmueble con capacidad para 65 mil personas abrirá sus puertas para un partido de futbol por primera vez en su historia.







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México llega a su décima final de la Copa Oro

De las 16 ediciones anteriores de la Copa Oro, México ha estado presente en nueve partidos que definen al campeón del certamen, siendo campeón en ocho ocasiones. Además de los ocho títulos del torneo continental, bajo el nombre: Copa Oro, la Selección Mexicana conquistó el Campeonato de Naciones de la CONCACAF en tres ocasiones; por lo que es 11 veces monarca de la zona.

Estados Unidos: el rival más frecuente de México en la Copa Oro

Con gol de Gyasi Zardes, futbolista del Columbus Crew SC de la MLS, al minuto 86 de partido, Estados Unidos eliminó a Catar en la semifinal del torneo. La clasificación a la final de la Copa Oro significa el doceavo juego por el título en el que participará el combinado dirigido por Gregg Berhalter. En seis ocasiones ha sido rival de la Selección Mexicana y en cinco ha sido derrotado; solamente venció a México en la edición de 2007.

With the win vs. 🇶🇦, we've punched our 🎟 to a tournament record 12th @GoldCup Final! 🏆🇺🇸



We'll play the winner of tonight's second semifinal between 🇲🇽 and 🇨🇦 on Sunday night in Las Vegas. #GoldCup21 pic.twitter.com/adEFGJ9zEc — U.S. Soccer MNT (@USMNT) July 30, 2021

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Catar: selección invitada a la Copa Oro 2021

La selección del continente asiatico se sumó a Brasil, Corea del Sur, Colombia, Perú, Ecuador y Sudáfrica, como los países, no pertenecientes a CONCACAF, que han participado en la Copa Oro. De los invitados, el combinado cinco veces campeón del mundo ha sido el que ha tenido la participación más destacada: fue subcampeón en las ediciones de 1996 y 2003; ambas finales las perdió contra la Selección Mexicana.