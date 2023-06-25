Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Ver gratis México vs Honduras EN VIVO | Copa Oro 2023

El debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro será frente a Hondura hoy domingo 25 de junio a las 18:30 horas y acá te decimos cómo ver gratis el partido

Jugadores de la Selección Mexicana

Escrito por: Azteca Deportes

México vs Honduras será el primer partido de Jaime Lozano con el combinado azteca y también, el debut del conjunto nacional en la Copa Oro 2023.

VE MÉXICO VS HONDURAS EN VIVO AQUÍ

Luego de haber obtenido el tercer lugar de la CONCACAF Nations League, tras vencer a Panamá, Diego Cocca fue cesado como entrenador de la Selección Mexicana y en su lugar llegó Jaime Lozano, como interino.

Exclusiva: Diego Cocca tras ser despedido de la Selección Mexicana

Te puede interesar: Miguel España afirma que faltan líderes en la Selección Mexicana

¿Dónde ver México vs Honduras EN VIVO?

Con los mejores del mundo es que podrás disfrutar del México vs Honduras. El combinado azteca se medirá a los catrachos y podrás verlo en Azteca 7, el sitio y la App de Azteca Deportes a partir de las 18:20 horas.

Tags relacionados
Selección Mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP