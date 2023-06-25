Ver gratis México vs Honduras EN VIVO | Copa Oro 2023

México vs Honduras será el primer partido de Jaime Lozano con el combinado azteca y también, el debut del conjunto nacional en la Copa Oro 2023.

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Luego de haber obtenido el tercer lugar de la CONCACAF Nations League, tras vencer a Panamá, Diego Cocca fue cesado como entrenador de la Selección Mexicana y en su lugar llegó Jaime Lozano, como interino.

Exclusiva: Diego Cocca tras ser despedido de la Selección Mexicana

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¿Dónde ver México vs Honduras EN VIVO?

Con los mejores del mundo es que podrás disfrutar del México vs Honduras. El combinado azteca se medirá a los catrachos y podrás verlo en Azteca 7, el sitio y la App de Azteca Deportes a partir de las 18:20 horas.