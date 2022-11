Corea del Sur reveló su convocatoria para el Mundial de Qatar 2022

Faltan 8 días para que inicie el Mundial de Qatar 2022 y las Selecciones que participaran en la justa mundialista deben presentar su lista de 26 jugadores convocados a más tardar el lunes 14 de noviembre. Es por eso que 25 selecciones ya han dado su lista definitiva.

En esta ocasión, la Selección de Corea del Sur dio a conocer a los jugadores que representarán y que pelearán por llegar a la final en el Mundial de Qatar 2022.

El entrenador Paulo Jorge Gomes Bento hizo oficial la convocatoria de Corea del Sur para el Mundial de Qatar 2022, donde destaca la presencia de Son Heung-Min pues se encuentra recuperándose de una operación por fractura alrededor del ojo izquierdo.

Los surcoreanos tiene el objetivo de superar la primera ronda ya que en las últimas dos ediciones del se quedaron en Fase de Grupos.

Convocatoria de Corea del Sur para Qatar 2022

Los convocados por Paulo Bento son:

Porteros

Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan) y Song Bum-keun (Jeonbuk)

Defensas

Kim Young-gwon (Ulsan), Kim Jin-su (Jeonbuk), Hong Chul (Daegu FC), Kim Min-Jae (Nápoles), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Moon-hwan (Jeonbuk), Kim Tae-hwan (Ulsan), Cho Yu-min (Daejeon) y Yoon Jong-gyu (FC Seoul)

Centrocampistas

Jung Woo-young (Al-Sadd), Lee Jae-sung (Mainz 05), Hwang Hee-chan (Wolves), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Hwang In-beom (Olympiacos), Na Sang-ho (FC Seoul), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Paik Seung-ho (Jeonbuk), Song Min-kyu (Jeonbuk), Jeong Woo-yeong (Friburgo) y Lee Kang-in (Mallorca)

Delanteros

Hwang Ui-jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk) y Son Heung-min (Tottenham)

La Selección de Corea del Sur se encuentra ubicada en el Grupo H del Mundial de Qatar 2022 junto a Uruguay, Portugal y Ghana. Su debut será el próximo lunes 24 de noviembre contra Uruguay a las 7:00 am, el segundo partido que jugará será frente a Ghana el 28 de noviembre a las 7:00 am y cierra su participación de la Fase de Grupos el dos de diciembre contra Portugal a las 9:00 am.

