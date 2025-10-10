Honduras vs Costa Rica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 9 de octubre, partido del Piojo Herrera de Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026; marcador online y por internet

Te puede interesar: OFICIAL: Costa Rica anuncia la salida de su DT durante la Fecha FIFA

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2026 sigue su camino. Este jueves 9 de octubre, la Selección de Costa Rica visita a Honduras en la cancha del Estadio General Francisco Morazán.

Dirigidos por Miguel Herrera, la escuadra de los Ticos tuvo un arranque complicado en la Fase Final, pues sacaron dos empates frente a Nicaragua y Haití, motivo por el que Costa Rica debe empezar a sumar tres puntos por partido para alcanzar uno de los boletos directos al Mundial 2026 o en todo caso, asegurar su puesto en el repechaje internacional. Del otro lado, el conjunto de ‘La H’ comandado por Reinaldo Rueda, llega de empatar ante Haití y vencer a Nicaragua.

