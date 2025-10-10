deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Honduras vs Costa Rica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 9 de octubre, partido del Piojo Herrera de Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026; marcador online y por internet

Sigue todas las acciones EN VIVO del juego entre Honduras y Costa Rica en la cancha del Estadio General Francisco Morazán en las Eliminatorias de Concacaf

Honduras vs Costa Rica, Eliminatorias Mundial 2026
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Compartir

Te puede interesar: OFICIAL: Costa Rica anuncia la salida de su DT durante la Fecha FIFA

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de 2026 sigue su camino. Este jueves 9 de octubre, la Selección de Costa Rica visita a Honduras en la cancha del Estadio General Francisco Morazán.

Dirigidos por Miguel Herrera, la escuadra de los Ticos tuvo un arranque complicado en la Fase Final, pues sacaron dos empates frente a Nicaragua y Haití, motivo por el que Costa Rica debe empezar a sumar tres puntos por partido para alcanzar uno de los boletos directos al Mundial 2026 o en todo caso, asegurar su puesto en el repechaje internacional. Del otro lado, el conjunto de ‘La H’ comandado por Reinaldo Rueda, llega de empatar ante Haití y vencer a Nicaragua.

Te puede interesar: OFICIAL: Aldo De Nigris es CONVOCADO a la Selección Mexicana

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×